Francia celebra el Día de la Bastilla con desfile militar; Macron es abucheado

Como cada año, este 14 de julio, Francia celebró su día nacional conocido como Día de la Bastilla, pero qué es y qué se conmemora en esta fecha tan importante para los franceses.

Emmanuel Macron, presidente de Francia, estuvo al frente del festejo y como invitado especial recibió al primer ministro de India, Barendra Modi, con quien disfrutó del desfile militar por el día nacional de su país.

Soldados franceses e indios marcharon por la avenida arbolada de los Campos Elíseos, en París, aviones de combate Rafale de fabricación francesa que India compró en 2015 participaron en un vuelo sobre el Arco del Triunfo.

A pesar del contexto político tenso de los últimos días en los que se han registrado enfrentamientos, saqueos y violencia, decenas de franceses se unieron para disfrutar del desfile militar por el Día de la Bastilla.

Abuchean a Emmanuel Macron en el Día de la Bastilla

Macron fue abucheado por el público durante el desfile en París. El momento quedó grabado en un video que se volvió viral en redes sociales. En las imágenes apareció el presidente de Francia a bordo de un auto militar, cuando se escucharon los abucheaos de los ciudadanos.

🤬💢🇫🇷 Abuchean a Macron en el desfile del Día de la Bastilla .Durante el desfile del Día de la Bastilla en París, el presidente francés Emmanuel fue recibido con una ola de abucheos por parte de los asistentes al evento. pic.twitter.com/ykrDWlbR5c — Cristina Rosas Illescas (@illescas_rosas) July 14, 2023

¿Qué es el Día de la Bastilla y por qué es importante para Francia?

El Día de la Bastilla conmemora el día que el pueblo tomó la prisión de la Bastilla en 1789, que resultó un evento clave en la Revolución francesas, por lo que se convirtió en un día de fiesta nacional para el país.

En ese año, el pueblo de Francia estaba sumido en la miseria y mientras los ciudadanos sufrían por el desempleo, los elevados impuestos y la escasez de alimentos, la monarquía gozaba de sus riquezas.

Los franceses decidieron rebelarse contra sus gobernantes dando inicio a la Revolución Francesa para acabar con la monarquía. Miles de parisinos acudieron a la prisión de la Bastilla, que solo tenía siete presos, para exigir que les entregaran las armas y municiones del lugar.

A pesar de que la cárcel era una fortaleza, los trabajadores lograron tomarla y llevarse todo lo que había ahí, convirtiéndose en un acto clave para la revolución y la ejecución de los reyes.

¿Qué hay actualmente en la Bastilla?

Actualmente la cárcel de la Bastilla ya no existe, fue demolida y en su lugar se construyó la famosa plaza de la Bastilla, un monumento simbólico sobre la Revolución Francesa.