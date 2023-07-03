Francia continúa bajo fuego las protestas causaron la muerte de un bombero

Al menos 157 personas fueron detenidas durante las protestas este domingo en Francia, cifra muy inferior a los más de 700 arrestados del sábado y los más de 1,000 el viernes, después de que varios sectores políticos y sociales hayan hecho numerosos llamamientos a la calma después de jornadas marcadas por disturbios en las calles tras la muerte a manos de la Policía de un joven de 17 años en Nanterre. Un bombero de 24 años falleció.

Las autoridades han registrado 352 incendios provocados

El ministro del Interior francés, Gérald Darmanin, anunció que tres policías y gendarmes han resultado heridos en el marco de las protestas que han incluido 352 incendios en vía pública y la destrucción de cerca de 300 vehículos.

Por otro lado, la Policía ha tenido que dispersar con gases lacrimógenos a cientos de personas de un grupo de extrema derecha que protestaba en las escaleras de un hotel en Lyon.

Muere un bombero en Francia en un incendio

Un bombero que trabajaba en la extinción de un incendio en un estacionamiento de la ciudad de Saint Denis, causado por los disturbios que vive Francia desde hace seis días en la periferia norte de París, ha muerto, anunció el ministro de Interior, Gérald Darmanin.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el ministro explicó que el bombero, que tenía 24 años, era caporal jefe de la Brigada de Bomberos de París. Su fallecimiento, en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas en un aparcamiento subterráneo de esta ciudad popular de la periferia norte de París, se produjo pese a la rápida intervención de sus compañeros, destacó Darmanin.

Más de tres mil detenidos por protestas en Francia

Más de 3,000 personas han sido detenidas desde que empezó este estallido social el 27 de junio con la muerte por un tiro de la policía del joven Nahel M. de 17 años que conducía sin carné y se saltó un control.

El ministro del Interior de Francia, Gérald Darmanin, anunció que este domingo y por tercer día consecutivo se mantuvo el dispositivo especial de seguridad que incluye el despliegue de 45,000 policías y gendarmes en respuesta a los disturbios ocurridos en todo el país tras la muerte el pasado martes y a manos de la Policía de Nahel M.

Autoridades piden realizar detenciones masivas

Darmanin ha mantenido un encuentro con altos cargos de su Ministerio en el que ha reiterado su apelación a la "firmeza" y ha vuelto a solicitar que se realicen detenciones a la mayor brevedad.

Incendio a la casa del alcalde de parís no tiene límites

El presidente de la asociación de alcaldes de Île-de-France, Stéphane Beaudet, ha asegurado que el ataque contra la casa del alcalde de L'Haÿ-les-Roses este domingo a manos de los alborotadores "ha sido tremendamente impactante, pero es una demostración más de que ya no hay dique, ya no hay límite". Beaudet recordó que "durante años hemos sido los únicos sobre el terreno". "Los alborotadores atacaron las instalaciones públicas. Y luego, a todo lo que representaba el orden en los municipios para terminar atacando a sus alcaldes, es decir a los que les construyen equipos y a los que responden sus necesidades en el día a día".

El ex presidente de Francia, Françoise Hollande, se refirió al ataque contra la vivienda familiar del alcalde de la periferia de París que conmociona a Francia: "Cuando atacas a un alcalde, atacas a toda la República ", dijo François Hollande a BFMTV. El exjefe de Estado cree que "lo vivido por el alcalde" Vincent Jeanbrun, cuya familia y domicilio fueron atacados la noche del sábado al domingo en L'Haÿ-les-Roses, "nos afecta a todos directamente". "La única respuesta es la unidad nacional".

Reunión de autoridades para analizar protestas en Francia

Macron se reúne este lunes con los presidentes de las dos cámaras, la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, y del Senado, Gérard Larcher, y el martes se reunirá con los alcaldes de los "más de 220 municipios que fueron víctimas de la violencia" durante las protestas de los últimos días.

El Presidente también ha pedido a la Primera Ministra, Elisabeth Borne, que se reúna con los presidentes de los grupos políticos del Parlamento.

La líder ultraderechista Marine Le Pen ha acusado a la formación izquierdista La France Insoumise de alentar al desorden y a la violencia por los mensajes de su líder, Jean-Luc Mélenchon, en Twitter, donde publicó: "Los perros guardianes nos ordenan llamar a la calma. Nosotros pedimos justicia. Retiren la acción judicial contra el pobre Nahel. Suspendan al policía asesino y a su cómplice que le ordenó disparar. Dejen en paz al conductor de la ambulancia".

Recaudan dinero para la familia del policía arrestado por matar a Nahel

Una cuestación "online" para la defensa del policía que el pasado martes mató de un tiro al joven Nahel en Nanterre cuando trataba de saltarse un control en coche lleva recaudados más de 800,000 euros, equivalente a unos 15 millones de pesos.

La iniciativa en la plataforma Gofundme, que lleva por título "Apoyo para la familia del policía de Nanterre", está impulsada por Jean Messiha, un hombre de origen árabe (su familia formaba parte de la minoría cristiana copta de Egipto) que fue miembro de la Agrupación Nacional (RN), el partido de Jean-Marie Le Pen.

En el mensaje de la petición de dinero se pide ayuda para Florian M., que disparó al joven Nahel cuando se escapó de un control policial. "Ya ha tenido que pagar precio muy alto". El agente está encarcelado e imputado por homicidio voluntario.