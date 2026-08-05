“El Niño” y el Dipolo del Océano índico: dos fenómenos que cambian el clima del mundo

Dipolo del Océano índico y "El Niño" son dos fenómenos climáticos que han cobrado relevancia en 2026 debido a su posible influencia en el comportamiento del clima a nivel mundial. Ante los pronósticos de la OMM y la NASA sobre la coincidencia de ambos eventos entre agosto y octubre, surge una pregunta: ¿son lo mismo o en qué se distinguen?

¿Cuál es la diferencia entre el Dipolo del Océano Índico y "El Niño"?

La principal diferencia es el océano donde se desarrollan y la forma en que se modifican las temperaturas del mar. De acuerdo con la OMM, "El Niño" se origina en el océano Pacífico ecuatorial y se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales de esa región.

En cambio, el Dipolo del océano Índico ocurre en el océano Índico y se basa en el contraste de las temperaturas entre su sector occidental y oriental.

Dipolo del Océano Índico y "El Niño": cómo influyen en el clima 2026

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la NASA alertaron que el Dipolo del Océano Índico entró en una fase positiva durante 2026, un fenómeno que coincidirá con un evento intenso de "El Niño".

La interacción de ambos patrones climáticos podría modificar las condiciones habituales de temperatura y lluvia entre agosto y octubre, generando impactos ambientales en diferentes regiones del planeta.

La fase positiva del Dipolo Océanico Índico podría provocar lluvias intensas e inundaciones en África oriental, con lluvias superiores al promedio y un mayor riesgo de inundaciones.

En contraste, algunas zonas de Oceanía podrían enfrentar condiciones más secas, con riesgo de sequías severas debido a la alteración de los patrones habituales de la lluvia.

La OMM señala que la influencia combinada de estos fenómenos podría contribuir a temperaturas elevadas en regiones como África, en el sur de Europa, Asia, Oceanía y otras zonas de América.

¿Qué es el Dipolo del Océano Índico y cómo afectará al clima?

El Dipolo del Océano Índico es un fenómeno climático relacionado con cambios periódicos en las temperaturas de la superficie del mar en la región ecuatorial del océano Índico.

De acuerdo con la NASA, este patrón consiste en un intercambio de calor entre las zonas occidental y oriental del océano, generando diferencias en la temperatura del agua y en el nivel del mar.