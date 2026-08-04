Advierten sobre el Dipolo del Océano Índico; un fenómeno que alterará el clima global en 2026 con sequías y lluvias

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) y la NASA advirtieron que el Dipolo del Océano Índico entra en "fase positiva", afectando al periodo agosto-octubre de este 2026 en un fenómeno climático que coincidirá con un evento intenso de "El Niño", provocando así un aumento generalizado de las temperaturas y desajustes en el medio ambiente en varios continentes.

De acuerdo con la actualización climática de la OMM,esta alteración se debe al desplazamiento de aguas cálidas hacia la región occidental del Océano Índico, mientras que en la parte oriental ascienden aguas frías del fondo marino; así, la interacción de ambos eventos oceánicos alterará los patrones habituales de lluvia, incrementando el riesgo de sequías extremas e inundaciones a nivel global.

¿Qué es el Dipolo del Océano Índico y cómo funciona?

Según la NASA, el Dipolo del Océano Índico es una repetición regular de subidas y bajadas de calor en las temperaturas del mar de la región ecuatorial de dicho océano, que, durante su fase positiva presenta las siguientes características:



Sector Occidental: acumula aguas cálidas frente a costas de África, generando una elevación en el nivel del mar

Sector oriental: las aguas frías suben cerca de Indonesia y Australia, ocasionando un descenso en el nivel marino

¿Cuáles son las principales afectaciones al clima mundial del Dipolo del Océano Índico?

El informe estacional de la OMM reveló que esta "fase positiva" desencadenará eventos climáticos opuestos, como:



Lluvias intensas y superiores al promedio en el este de África con posibles inundaciones

Sequías severas y ambiente seco en Oceanía

Calor extremo en África, el sur de Europa, Asia, Oceanía y amplías zonas de América

WMO's Global Seasonal Climate Update for the Aug-Oct 2026 season:

🌡️ above-normal temperatures worldwide

🌧️ wetter conditions in some regions, drought risk in others

🌊 positive Indian Ocean Dipole is expected to develop

What to expect in your region 👉 https://t.co/qXWyiuhEvC pic.twitter.com/sZ3ax32CuD — World Meteorological Organization (@WMO) August 1, 2026

¿Qué pasará con la unión del Dipolo del Océano Índico y "El Niño"?

La OMM proyecta que esta anomalía en la temperatura del Pacífico alcanzará los 2.9 ºC debido a la intensificación de "El Niño", esto significa que al sumarse el Dipolo del Océano Índico se acentuarán los cambios en lluvias, aumentando la probabilidad de condiciones más secas en Centroamérica y el Caribe.

Asimismo, los análisis meteorológicos confirmaron que las variaciones en el nivel del mar elevan el peligro de olas fuertes en el mar e inundaciones en las costas. Ante esto, la comunidad científica destacó que lo que nos ayudará a prevenir pérdidas irreparables son este tipo de pronósticos tempranos, los cuales son clave para que los gobiernos tomen decisiones informadas, protejan los cultivos y resguarden las vidas humanas.