¿Qué es el estado de excepción declarado en Ecuador por el asesinato de Fernando Villavicencio?

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, declaró tres días de luto nacional y estado de excepción por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, pero ¿qué significa esto? Aquí te lo explicamos.

En un mensaje dirigido a su nación, Lasso indicó que firmaría dos decretos debido a la gravedad de los hechos que conmocionaron al país el pasado 9 de agosto.

El primer decreto fue declarar tres días de luto nacional para honrar la memoria de Fernando Villavicencio; el segundo, fue el estado de excepción que permanecerá en Ecuador durante 60 días.

¿Qué es el estado de excepción?

Con el estado de excepción impuesto por el presidente Guillermo Lasso, se autorizó la movilización de las fuerzas armadas en todo Ecuador, con la finalidad de “garantizar seguridad a los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto”, explicó el mandatario.

El presidente @LassoGuillermo, ante el crimen del candidato Fernando Villavicencio, declaró: “no le vamos a entregar el poder y las instituciones democráticas al crimen organizado aunque esté disfrazado de organizaciones políticas”.



➡️ https://t.co/ew8QfGkCPo — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) August 10, 2023

Con el estado de excepción, los ecuatorianos pierden ciertos derechos; por ejemplo, la libertad de reunión se verá limitada, será suspendida la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia.

Esta medida estará vigente durante los próximos 60 días para "mantener la presencia reforzada del Estado en el territorio nacional durante el tiempo suficiente para poder precautelar y fortalecer el orden público, la paz social, el orden constituido y limitar los escenarios de violencia en contra de las personas y bienes públicos y privados", indicó el presidente de Ecuador.

¿Qué le pasó a Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador?

Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador, fue asesinado a tiros la tarde del 9 de agosto en un mitin que se llevaba a cabo en Quito, capital del país.

La Fiscalía confirmó que el principal sospechoso del atentado, que quedó grabado en video, fue arrestado pero murió poco después por las heridas que sufrió durante la balacera.

El ataque ocurrió en un colegio donde se encontraba el aspirante a la presidencia, donde realizaba un mitin de su partido político. La noticia de su muerte fue confirmada por Galo Valencia, tío de Fernando Villavicencio.