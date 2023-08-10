Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador, fue asesinado a tiros durante la tarde de este miércoles 9 de agosto en un mitin que se llevaba a cabo en Quito, capital del país. La Fiscalía confirmó que el principal sospechoso del atentado, que quedó grabado en video, fue arrestado pero murió poco después por las heridas que sufrió durante la balacera.

El ataque se registró en un colegio ubicado en el norte de Quito, justo en donde se encontraba elmaspirante a la presidencia, luego de protagonizar un mitin de la organización política que lo respalda. La noticia de su muerte fue confirmada por Galo Valencia, tío de Villavicencio.

🚨#ÚLTIMAHORA | Reportan el asesinato del candidato presidencial de #Ecuador, Fernando Villavicencio, tras un atentado durante un evento de campaña en #Quito pic.twitter.com/W4Rp8C43xY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 10, 2023

De acuerdo a información preliminar, se realizaron disparos hacia el auto que abordaba el candidato de "Movimiento Construye" luego de su encuentro político.

Testigos señalan que se escucharon algunos disparos, mientras que en otros videos difundidos en redes sociales se puede ver a un policía herido, mientras simpatizantes se protegieron lanzándose al suelo. Hasta el momento no se ha confirmado la cantidad de heridos.

¿Quién asesinó a Fernando Villavicencio?

Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, atribuyó el ataque contra el candidato presidencial al crimen organizado, sin señalar a una organización o persona en específico. También se dijo indignado por el asesinato. En una publicación a través de su cuenta oficial en la red social “X”, el mandatario publicó: “Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune”.

Lasso informó sobre una reunión del Gabinete de Seguridad además de que le solicitó “a la presidenta del CNE, Diana Atamaint; a la Fiscal General del Estado, Diana Salazar; al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; y a las demás autoridades, de Estado que asistan de manera urgente a esta reunión para tratar este hecho que ha consternado al país”,

Indignado y consternado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Mi solidaridad y mis condolencias con su esposa y sus hijas. Por su memoria y por su lucha, les aseguro que este crimen no va a quedar impune.



El Gabinete de Seguridad se reunirá en… — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 10, 2023

La Fiscalía de Ecuador reveló que el sospechoso de asesinar al candidato a la presidencia de la nación sudamericana, fue arrestado y trasladado a la Unidad de Flagrancia en Quito. Sin embargo, murió por las lesiones que sufrió durante el cruce de disparos con la Policía. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del presunto atacante ni si pertenecía a algún grupo delictivo.

Un sospechoso, que resultó herido durante el cruce de balas con el personal de seguridad, fue aprehendido y trasladado malherido hasta la Unidad de Flagrancia en #Quito. Una ambulancia de los Bomberos confirmó su deceso. @PoliciaEcuador procede con el levantamiento del cadáver. — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) August 10, 2023

Candidato presidencial de Ecuador había denunciado amenazas de Los Choneros

Cabe señalar que hace más de una semana, Villavicencio denunció una serie de amenazas que habría recibido su personal presuntamente de parte de un grupo de delincuencia organizada en Ecuador.

Fernando Villavicencio señalaba a la banda de Los Choneros, liderada por alias Fito. Esta información y denuncia estaba bajo una investigación reservada por parte de la Fiscalía General del Estado en Ecuador.

Fernando Villavicencio advirtió públicamente de las amenazas de Alias “Fito”, jefe de los choneros y lo denunció en la Fiscalía. Aquí sus últimas declaraciones. @FiscaliaEcuador pic.twitter.com/2BKRJ3VVkm — Fernando Diaz (@fdiaz2050) August 10, 2023

Video: Matan a candidato presidencial en Ecuador

En videos, que de inmediato se hicieron virales en las redes sociales, se puede observar que el político de 59 años y otras personas que tratan de cubrirse de los tiros durante de la balacera.