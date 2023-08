Ecuador en estado de excepción por asesinato de Fernando Villavicencio

Debido al asesinato a tiros del candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio al término de un mitin, el Presidente Guillermo Lasso decretó estado de excepción por 60 días a través del Decreto Ejecutivo 841 por “grave conmoción interna”.

Las elecciones en Ecuador no se suspenden

El presidente de Ecuador dijo que “coincidimos que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden en este momento, ante la gravedad de los hechos que conmociona el Ecuador voy a proceder a firmar dos decretos: el primero que declara tres días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia”

Estado de excepción por 60 días

“El segundo decreto que declara el estado de excepción por 60 días las fuerzas armadas a partir de este momento se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto”.

Mano dura contra la delincuencia, piden candidatos a la presidencia de Ecuador

El crimen del candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio originó reacciones que están proponiendo, incluso los mismos candidatos presidenciales que tendrán una cita el día jueves en la capital de la república para hablar de la seguridad y dice él generar un pacto al respecto de la seguridad.

“les invito a tomar medidas concretas no puede continuar esto hay que parar a la violencia”, dijo Yaku Pérez, candidato a la presidencia de Ecuador

En tanto, el candidato Otto Sonnenholzner, externó “si no nos unimos en este momento nos hundimos aquí tienen mi compromiso de apoyar no paños tibios porque esto no se cura con paños tibios sino con decisiones firmes y duras”.

“hoy más que nunca se reitera la necesidad de la mano dura contra la delincuencia”, subrayó Jan Topic, candidato a la presidencia de Ecuador.

La candidata Luisa González, aseguró que “no quedará una persona en impunidad cuando a nosotros nos están quitando la vida”.

Momento del asesinato de Fernando Villavicencio

La noche de este miércoles fue asesinado en Quito el candidato presidencial Fernando Villavicencio durante la tarde presidía un mitin político de su campaña electoral en un coliseo en la parte céntrica financiera de la ciudad capital del Ecuador.

Concluía el acto, él salía por la puerta principal, abordó la camioneta que lo trasladaba durante su campaña y ahí recibió los impactos de bala que presuntamente le habían propinado tres sicarios que en ese momento se movilizaban en motocicletas junto al vehículo del candidato presidencial.

Seis presuntos sicarios detenidos

Uno de los presuntos asesinos falleció y seis más fueron detenidos, también se reportó que nueve personas resultaron heridos.

Fernando Villavicencio había denunciado amenazas de muerte

Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, asesinado la tarde de este miércoles durante un acto de campaña en quito, había denunciado amenazas de muerte en su contra por parte de uno de los integrantes del cartel de Sinaloa.

“De un parte policial en el que se revela una gravísima amenaza de uno de los capos del cártel de Sinaloa me refiero a alias Fito en mi contra y en contra de mi equipo de campaña con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida”, reveló el candidato asesinado el pasado 31 de julio.