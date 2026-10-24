VIDEO: El misterio del bebé con bigote: la razón científica detrás del vello en los recién nacidos

Las redes sociales volvieron a enternecerse con un caso insólito que rápidamente acaparó la atención de los usuarios. Un video protagonizado por un recién nacido con un pequeño "bigote" sobre el labio superior se viralizó en cuestión de horas, generando miles de reacciones, bromas sobre su aspecto de "pequeño caballero" y dudas sobre el origen de esta curiosa característica en un bebé.

Si bien en internet surgieron debates sobre la autenticidad de las imágenes ante la falta de una confirmación oficial, el caso sirve de pretexto para echar un vistazo a la biología de los recién nacidos y entender qué hay detrás del vello facial con el que algunos pequeños llegan al mundo.

¿Qué es el lanugo y por qué aparece en los bebés?

Desde el punto de vista médico y pediátrico, el vello fino, suave y delgado que cubre la piel de los fetos durante la gestación se conoce como lanugo. Este manto capilar cumple una función protectora crucial dentro del útero materno: actúa como un escudo térmico y ayuda a que el vérnix caseoso, la sustancia blanquecina que protege la piel del bebé frente al líquido amniótico, se adhiera correctamente.

Por lo general, este vello comienza a desprenderse alrededor de las semanas 37 y 38 de gestación. Sin embargo, es sumamente común que los bebés, especialmente aquellos que nacen ligeramente antes de término, conserven restos de lanugo en zonas específicas como la espalda, los hombros, las orejas o el rostro, simulando pequeñas marcas o sombras como el popular "bigote" del video viral.

¿Desaparece con el tiempo? Los especialistas en salud infantil señalan que los padres no deben preocuparse si notan este tipo de vello en sus hijos recién nacidos. El lanugo desaparece de forma completamente natural por sí solo durante las primeras semanas de vida, conforme el metabolismo del lactante se adapta al entorno exterior y muda esa primera capa de protección cutánea.

Así que, más allá del humor y la ternura que provocan las tendencias en plataformas digitales, la naturaleza siempre tiene una explicación científica detrás de cada detalle que sorprende en la red.