Pruebas de ADN revelaron que tenían a la bebé equivocada: así descubrieron el error en el IMSS

La confusión entre dos recién nacidas en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31 del IMSS, en Mexicali, Baja California, salió a la luz después de un mes, cuando las familias recibieron los resultados de unas pruebas de ADN que confirmaron que las pequeñas habían sido entregadas a padres que no les correspondían.

Fue hasta la llegada de estos resultados cuando una de las familias pudo conocer lo que había ocurrido. El abuelo de una de las bebés relató que, aunque ya sospechaban que algo no estaba bien, nunca imaginaron que se tratara de un error de esta magnitud.

De acuerdo con su testimonio, las pruebas se realizaron por separado a las madres y a las niñas, sin que al principio les explicaran con claridad el motivo de los estudios.

Pruebas de ADN revelaron que las bebés estaban cambiadas

La persona explicó que fue hasta ese día cuando supieron que las recién nacidas habían sido intercambiadas; según lo que les informaron, el error habría ocurrido después de que a una de las pequeñas se le cayera la pulsera de identificación y posteriormente se le colocara de manera incorrecta.

La familia señaló que el personal del Instituto les comunicó que se había cometido una equivocación, aunque también les aseguró que buscarían ayudarlos para aclarar la situación.

El hombre recordó que su hija fue enviada a realizarse los estudios acompañada de su suegra, pero sin recibir inicialmente una explicación detallada sobre lo que estaba sucediendo.

La atención materna ocurrió en el Hospital de Gineco Pediatría No. 31, donde las dos niñas habrían sido entregadas a familias distintas de las que les correspondían.

Familia pidió pruebas adicionales en la Ciudad de México

Aunque ya se habían realizado estudios de ADN, la familia solicitó que se practicara una prueba adicional en la Ciudad de México, con el propósito de tener mayor certeza sobre la identidad de las pequeñas.

El abuelo explicó que inicialmente contemplaban realizarla en su localidad, pero, debido al tiempo que podría tomar obtener los resultados, se optó por trasladarlos a un laboratorio en la capital del país.

La situación ha afectado emocionalmente a la madre de la bebé y a su familia. El hombre reconoció que tanto su hija como su esposa se encuentran muy lastimadas por lo ocurrido, aunque aseguró que han mantenido disposición para recibir el acompañamiento ofrecido por el IMSS.

También contó que, antes de conocer la noticia, ya tenían la sensación de que algo extraño estaba pasando, pero nunca imaginaron que la situación estuviera relacionada con un intercambio de recién nacidas.

¿Qué apoyo ofreció el IMSS a las familias?

El abuelo detalló que una persona proveniente de la Ciudad de México les comunicó que se ofrecería un seguro de por vida para su hija, además de una beca para la niña hasta que cumpla 25 años.

Por su parte, el IMSS confirmó el caso en un comunicado fechado el 25 de septiembre, en el que ofreció una disculpa a ambas familias y reconoció la gravedad de lo ocurrido.

El Instituto también informó que un equipo de su nivel central brinda acompañamiento psicológico, médico y jurídico, además de trabajar con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal de Baja California.