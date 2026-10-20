Enfermedad de Newcastle: síntomas y cómo se contagia tras brote en Brasil

Luego de que Brasil confirmara un brote de la enfermedad de Newcastle en más de 6 mil aves, México suspendió de manera inmediata todas las importaciones de productos avícolas procedentes del país sudamericano, pero ¿cuál es el riego de este virus y cómo se transmite?

¿Qué es el virus de Newcastle y qué aves puede infectar?

La enfermedad de Newcastle es una infección viral que afecta principalmente a las aves y es causada por el virus identificado como paramixovirus aviar tipo 1 (APMV-1).

Puede presentarse en pollos, pavos, palomas, aves acuáticas y distintas especies silvestres o exóticas, esto dependiendo de la cepa involucrada.

El virus se clasifica en tres patotipos según su virulencia: lentogénico, mesogénico y velogénico. El primero suele causar cuadros leves, principalmente respiratorios; el segundo puede producir síntomas más severos, y el tercero llega a afectar hasta el sistema nervioso.

🚨 México frena importación avícola de Brasil 🇲🇽🇧🇷 Por brote de Newcastle en Nova Itaberaba, Santa Catarina, AGRICULTURA a través del Senasica suspendió la importación de productos avícolas brasileños. ¿Qué se frena? Pollo, despojos, huevo fértil, pollitos de hasta 3 días, aves de ornato, canoras, rapaces y de compañía. 🐔🐤🥚 ¿Por qué? México es país libre de Newcastle y la medida busca proteger a nuestra producción avícola nacional. Aplica para importación comercial y para lo que traen turistas. La medida se mantiene hasta tener información zoosanitaria del control del brote. 📲 ¡Conoce todos los detalles en el comunicado! https://t.co/wxkIMRttYf — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) October 20, 2026

¿Cómo se contagia la enfermedad de Newcastle?

La transmisión ocurre principalmente por contacto con aves infectadas, sus secreciones y excreciones, así como por calzado o superficies contaminadas.

Entre aves, el contagio se puede dar de esta forma:



Contacto directo con aves enfermas

Secreciones respiratorias.

Heces que contaminan cama, suelo, agua y alimento.

En humanos, el contagio es muy raro pero puede ocurrir. La infección ocurre normalmente en personas con contacto cercano con aves infectadas o por exposición a secreciones contaminadas.

Síntomas de la enfermedad de Newcastle

Los síntomas varían de acuerdo con la cepa y la especie infectada. Entre las señales que pueden presentarse están las dificultades respiratorias, la tos, los estornudos, la diarrea, la pérdida del apetito o la disminución de producción de huevos.

En las infecciones más graves también pueden aparecer alteraciones neurológicas, como temblores, movimientos descoordinados o parálisis.

Para el ser humano este virus no resulta mortal, ya que no se contagia de humano a humano y solo puede llegar a causar una conjuntivitis con síntomas como enrojecimiento, irritación o lagrimeo en los ojos.

Brote de la enfermedad de Newcastle en Brasil

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Brasil (MAPA) confirmó un foco en un establecimiento comercial que albergaba alrededor de 6 mil aves.

Aunque las autoridades activaron protocolos sanitarios para contener la propagación del virus, se estableció un cerco de seguridad en al menos 133 granjas de la región.

Mientras que México decidió suspender de manera inmediata todas las importaciones de productos avícolas procedentes de Brasil, ya que el país está libre de esta enfermedad desde 2015.

