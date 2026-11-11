La noche polar deja sin luz solar por más de 24 horas seguidas a las regiones situadas en los 66.6 grados de latitud, dentro de los círculos polares ártico y antártico. En el norte de Noruega, esta temporada invernal llega con temporales severos que ponen a prueba a cualquier conductor.

Cierres y convoyes: así operan las carreteras de Noruega en invierno

José Mijares, guía de expediciones árticas y rescatista que vive en Laponia desde 1998, mostró cómo funcionan las rutas noruegas bajo este clima. En la subida hacia la llanura de Finnmark, las autoridades instalan vallas para bloquear el paso durante las tormentas y evitar que la gente quede atrapada.

El mayor riesgo ocurre cuando se combinan mucha nieve y viento intenso. Por seguridad, cierran el camino de forma preventiva. Cuando el temporal cede un poco, organizan un convoy con horarios publicados en internet. Para moverse a ciudades como Alta, los habitantes revisan la web, el estado el clima y siguen al guía en fila.

Hasta 179 días sin sol: cómo afecta la noche polar al cuerpo

La duración del fenómeno aumenta cerca de los extremos del planeta. Algunas zonas pasan 24 horas a oscuras en el solsticio de invierno, pero en el Polo Norte el Sol se oculta a mediados de septiembre y vuelve hasta mediados de marzo, sumando 179 días continuos sin amanecer.

Según National Geographic, la falta de luz altera los ritmos circadianos, rompe el sueño y quita energía. Para sobrellevar la melancolía y el frío, los residentes usan lámparas de fototerapia que simulan los rayos solares, mantienen rutinas, hacen ejercicio y socializan.

Aun así, varios disfrutan la temporada: en Svalbard, archipiélago noruego en el mar de Barents, lugareños declararon que salir a la oscuridad les permite apreciar su belleza y conectarse más con la naturaleza.