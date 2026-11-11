Los frentes fríos todavía no terminan en México. El nuevo frente frío número 5 entra al territorio nacional y, al combinarse con otros fenómenos de la atmósfera, dejará lluvias muy fuertes, vientos de consideración en la costa y madrugadas heladas en las zonas altas.

Así estará el clima para las próximas horas y qué estados sentirán con más fuerza los cambios en la temperatura.

Entrada del frente frío 5 a México

El nuevo frente frío número 5 se acerca a la región del noreste de México. Al combinarse con la corriente en chorro subtropical, va a provocar chubascos y lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León, además de precipitaciones puntuales muy fuertes en Tamaulipas, donde también se prevén vientos del norte durante la noche.

Estados con pronóstico de lluvia fuertes por frente frío 5

Las lluvias se van a extender a varias zonas de la República Mexicana. Se esperan lluvias fuertes en partes de Chiapas, Nuevo León, Querétaro, Oaxaca, Tabasco y Quintana Roo.

También va a haber chubascos en el centro y sur del país, afectando a la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Guanajuato, Michoacán y Guerrero.

Heladas de hasta menos 5 grados por frente frío 5

La masa de aire frío asociada va a traer madrugadas muy frías en las partes altas.

El termómetro va a bajar hasta marcar entre -5 y 0 °C en las montañas de Baja California, Chihuahua y Durango.

Las temperaturas bajas también van a estar entre 0 y 5 °C en las sierras de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Fin de semana sentirá efectos del frente frío 5

Entre el jueves y el viernes, el frente frío 5 avanzará sobre el Golfo de México, generando lluvias intensas en regiones de Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Este avance vendrá acompañado por un evento de Norte con rachas de viento de hasta 70 km/h en Tamaulipas, Veracruz y el Istmo de Tehuantepec.

¿Cuánto va a durar el frente frío 5?

Para el día sábado, el frente frío número 5 va a empezar a disiparse sobre las aguas del Mar Caribe.

La masa de aire frío va a ir cambiando sus características térmicas, con lo que dejará de afectar gradualmente a la mayor parte de la República Mexicana.