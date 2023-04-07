La OMS cumple 75 años: ¿Qué es y para qué sirve la organización?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) cumple 75 años de su fundación, liderando planes de salud pública para erradicar enfermedades en el mundo; pero ¿qué es este organismo y cuál su objetivo?

La OMS está dirigida por el Tedros Adhanom Ghebreyesus, su sede se encuentra en Ginebra pero cuenta con 150 oficinas repartidas entre los 194 países miembros.

La OMS se creó el 7 de abril de 1948 como una organización sanitaria internacional autónoma teniendo lugar la primera Asamblea Mundial de la salud el 24 de julio de ese año. Desde entonces se ha desempeñado un papel importante en logros de salud como la erradicación de la viruela y el desarrollo de la vacuna contra el ébola.

📅 Hoy es el #DíaMundialdelaSalud.



Este año celebramos bajo el lema “Salud para todas las personas: fortalecer la atención primaria de salud para construir sistemas resilientes”.



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La Organización de la Salud también fue clave para el acceso mundial a las vacunas de Covid-19, especialmente para que llegaran a países de bajos ingresos, así como las pruebas de coronavirus, las cuales al principio eran de precio elevado.

La gobernanza de la OMS recae en la Asamblea Mundial de la Salud, que es el órgano decisorio supremo de la Organización.

¿Cuál es el objetivo de la OMS?

El objetivo de la Organización Mundial de la Salud es alcanzar el máximo grado de salud para todos los pueblos, así como el bienestar físico, mental y social y no solamente se enfoca en erradicar las enfermedades.

La organización liderada por Tedros pone especial atención en la lucha contra los problemas sanitarios más importantes, enfocándose en los países en desarrollo y en contextos de crisis.

¿Qué función tiene la OMS en México?

La cooperación entre la OMS y México inició a partir del Acuerdo de Cooperación Técnica firmado el 30 de mayo de 1984.

La Organización Mundial de la Salud en México tiene el reto de aportar al desarrollo de las instituciones de alto nivel científico del país, así como apoyar los esfuerzos nacionales y locales para el control y eliminación de enfermedades infecciones que prevalecen.