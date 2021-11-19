¿Qué es la noche polar que deja sin Sol a tres países hasta 2022?

Los ciudadanos de tres países dejarán de ver la luz del Sol durante 66 días, a este fenómeno se le conoce como la noche polar y este año inició entre el 18 y 19 de noviembre, pero, ¿que es ese fenómeno?.

Por lo que en las próximas horas, los ciudadanos de algunas regiones de Alaska, Rusia y Noruega se despedirán de sus últimos momentos con Sol, pues pasarán los próximos dos meses en oscuridad.

¿Qué es la noche polar?

La noche polar es un fenómeno que ocurre cada año, cuando la tierra se inclina y provoca que el Sol se mantenga debajo del horizonte; es decir, la región del Ártico no recibe la luz directa del astro, lo que provoca que varios países queden bajo las sombras; sin embargo no todos tienen la misma medida de oscuridad.

El grado de oscuridad varía dependiendo de la zona en la que se encuentra el país afectado, pues mientras estén en lugares más altos delnorte del orbe, la oscuridad es mayor, y pareciera que todo el tiempo es de noche, pues no llegan los rayos del sol.

🥶#Barrow, la ciudad más septentrional de América localizada en Alaska, USA ha registrado -20°C con nevadas, mientras el hielo marino comienza a formarse y desplazarse en la zona❄️



🌛En menos de 1 mes llegará la #NochePolar y durante 66 días el Sol no aparecerá #TeamFrío 💙🥶 pic.twitter.com/wuzbaGeUQb — ❄️Meteorología México❄️ (@InfoMeteoro) October 31, 2021

La noche polar comenzará entre el 18 y 19 de noviembre y terminará el próximo 23 de enero de 2022, aunque la fecha puede variar por uno o dos días, dependiendo del país y su alejamiento con la posición del Sol.

¿Qué países enfrentarán la noche polar?

Son varias las regiones que se quedarán durante dos meses sin la luz de Sol, no obstante, son tres las que quedan en completa oscuridad, Barrow, Alaska; Múrmansk, Rusia; Tromso, en Noruega.

Hoy inicia la noche polar en Barrow, Alaska.



No verán la luz del sol hasta el 23 de enero de 2022. Esto se debe a que el sol no se eleva al norte del Círculo Ártico debido a la inclinación de la Tierra.



Pasarán en total 67 días sin sol ❄️ pic.twitter.com/GeWEpiHJkz — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) November 18, 2021

La noche polar no solo representa que estos países se queden en las sombras, sino que también experimentaran temperaturas de -20° durante los dos meses que dura el fenómeno, debido a que no recibirán la luz del Sol.

Sin embargo, para Noruega la llegada de la noche polar es bienvenida, pues también es el inicio de la temporada de turismo, para ver las auroras boreales.

