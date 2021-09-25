Noruega supera el Covid-19, elimina todas las restricciones sanitarias

El gobierno de Noruega informó que se eliminaron todas las restricciones sanitarias impuesta desde marzo del año pasado por la pandemia de Covid-19, debido a la disminución de contagios del virus y el alto número de personas que fueron vacunadas contra el SARS-COV-2.

"La versión corta es la siguiente: ahora podemos vivir con normalidad", afirmó en rueda de prensa la primera ministra noruega, Erna Solberg.

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La ministra resaltó que más del 90 por ciento de la población noruega, mayor de 18 años, ya recibió por lo menos la primera dosis de la vacuna anticovid.

Por lo que, desde este sábado 25 de septiembre, Noruega eliminó todas las medidas impuestas por el Covid-19 como las restricciones de horarios y aforo en espacios públicos, así como la sana distancia y el uso de cubrebocas dejó de ser obligatorio para todas las personas.

“Han pasado 561 días desde que introdujimos las medidas más severas adoptadas en tiempo de paz; 561 días que han limitado nuestra existencia como nadie podría haberlo imaginado antes. Llegó el momento de vivir una vida normal, de revivir, por así decirlo, como lo hacíamos antes de que la pandemia nos afectara", aseveró la primera ministra de Noruega.

En ese sentido, el país europeo también eliminó las restricciones de entrada y cuarentena obligatoria para las personas procedentes del resto del continente. Y el próximo 1 de octubre también se quitará el consejo de no hacer viajes innecesarios fuera del continente.

Ante el bajo riesgo que representa actualmente la pandemia en ese país, el Instituto de Salud Pública de Noruega recomendó el regreso a la normalidad, y señaló que no se prevé un descontrol que amenace al sistema sanitario de nuevo.

Noruega, el segundo país en eliminar restricciones por Covid-19

Así, Noruega se convierte en el segundo país en regresar a la normalidad, detrás de Dinamarca, que desde hace dos semanas también levantó las restricciones sanitarias. En tanto, Suecia anunció que a finales de septiembre hará lo mismo.

Cabe destacar que Noruega fue uno de los países fue uno de los países menos afectados de Europa por el Covid-19, con apenas 841 muertos, lo que representa un índice de mortalidad de 15.89 por cada 100 mil habitantes.

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