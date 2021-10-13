Varias personas murieron y otras resultaron heridas tras ser víctimas de un atacante que utilizó un arco y varias flechas para perpetrar su atroz acto en la ciudad noruega de Kongsberg,

#AlMomento | Un hombre utilizó arco y flechas para perpetrar una serie de ataques en la ciudad de #Kogsberg en el sureste de #Noruega. Medios reportan un número indefinido de muertos y heridos.



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Muertos y heridos en ataque con arco y flechas en Noruega

La policía local no ha informado sobre el número exacto de víctimas pero sí informó que el sospechoso había sido arrestado y que la situación se encontraba bajo control.

El sospechoso utilizó un arco y varias flechas para atacar a las personas, según un portavoz de la policía de Kongsberg. La policía local fue alertada sobre el ataque cerca de las 18:15 (hora local). Autoridades confirmaron que el sospechoso atacó a personas en diversos lugares antes de ser arrestado.

Muertos y heridos durante ataque en Kongsberg, Noruega|Hakon Mosvold/NTB/Reuters

Investigan si se trató de terrorismo doméstico

El portavoz de la policía de Kongsberg fue cuestionado sobre si la situación estaba siendo tratada como terrorismo, pero el oficial de prensa de la policía señaló que: "aún no estaba claro, es demasiado pronto para decirlo".

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La ciudad de Kongsberg se encuentra a unos 85 kilómetros al oeste de Oslo, capital de Noruega.

🇳🇴 — BREAKING: Several killed and injured in Kongsberg, Norway after a man shoots people with bow and arrow. The attacks occurred over a "large area." Attacker now in custody. Police have not ruled out a possible terrorist background.



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