¿Qué es la policía de la moral acusada de matar a Masha Amini en Irán?

El caso de Masha Amini, quien murió tras ser arrestada por la policía de la moral en Irán, puso el foco de atención en esta organización y abrió paso a una serie de protestas por la muerte de la joven. Aquí te explicamos qué es la policía de la moral y cuál es su función.

El conservadurismo religioso en países musulmanes como Irán, Arabia Saudita, Sudán y Malasia orilló a la formación de una policía de la moral.

¿Qué es la policía de la moral y cuál es su función?

La policía de la moral está conformada por agentes encubiertos que tiene como finalidad hacer cumplir las normas de vestimentas de Irán. Es decir, se encargan de vigilar que las mujeres utilicen el hijab, cubran su cuerpo y no utilicen maquillaje.

🇮🇷 | LO ÚLTIMO: Las mujeres de Irán-Saqqez se quitaron el velo (hiyab) en protesta contra el asesinato de Mahsa Amini, mujer de 22 años, a manos de la policía. Gritan: "Muerte al dictador".



Quitarse el velo (hiyab) es un delito punible en Irán. #MashaAmini pic.twitter.com/c4aKlJbSYD — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) September 17, 2022

La policía de la moral en Irán puede imponer multas a las mujeres que considere que violaron las reglas de vestimenta, incluso tienen la capacidad de detenerlas.

Las patrullas de la policía de la moral recorren todos los lugares públicos como centros comerciales, plazas y estaciones del metro, con la intención de detener a todas las mujeres que no portan hijab o lo usan de forma incorrecta, y los agentes son los encargados de evaluar su uso correcto.

Policía de la moral acusada de matar a Masha Amini

La policía de la moral en Irán es acusada de haber matado a la joven Masha Amini, quien murió tras ser arrestada por no portar correctamente el hijab, acto que provocó una serie de protestas en el país y el mundo.

Mahsa Amini, una joven de 22 años de la provincia iraní de Kurdistán, entró en coma después de ser arrestada por la policía moral acusada de portar “vestimenta inadecuada”, dos días después murió.

Las autoridades de Irán dijeron que Masha Amini se enfermó mientras esperaba con otras mujeres detenidas por la policía de la moral.

El padre de la joven aseguró que su hija no tenía problemas de salud y agregó que había sufrido moretones en las piernas, también tenía una herida en la cabeza por lo que responsabilizó a la policía de la moral por su muerte.

Protestas por muerte de Masha Amini a manos de la policía de la moral

Tras darse a conocer las circunstancias de la muerte de Masha Amini, varias mujeres y organizaciones de derechos humanos mostraron su incoformidad con la labor de la policía de la moral y comenzaron las protestas para exigir justicia.

Today, a 22-yr-old woman died in #Iran after being beaten on head by the regime’s “morality police” for not “properly” wearing her Hijab. Her name was Masha Amini.



Her crime was showing some hair. Let that sink in… pic.twitter.com/y7KpmJ7Z1X — Joyce Karam (@Joyce_Karam) September 16, 2022

Algunas mujes compartieron video cortándose el cabello como protestas, otras más optaron por quitarse el hijab y mostrar su cabello, acciones que están prohibidas en Irán.

Sin embargo, las protestas por la muerta de Masha Amini comenzaron a subir de nivel hasta llegar a los disturbios. Las autoridades iraníes dijeron que tres personas, incluido un miembro de las fuerzas de seguridad, murieron el martes durante los disturbios que asolaron el país.

