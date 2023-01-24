¿Qué es el reloj del apocalipsis? Marca 90 segundos para fin del mundo

El Doomsday Clock, también conocido como el reloj del apocalipsis o Juicio Final, comienza a hacer tic toc para el día del fin del mundo. El cronómetro está fijado desde el 2020 en 100 segundos para la media noche; pero ¿qué pasará cuando llegue a esa hora?

El reloj del apocalipsis no mide realmente el fin del mundo, sino que está diseñado para suscitar conversaciones sobre temas científicos que dañan al mundo como el cambio climático o amenazas nucleares.

Bulletin of Atomic Scientists creó el reloj del apocalipsis en 1947 con la intención de hacer conciencia de que estamos atrapados en un momento peligroso para la humanidad.

“Los avances positivos de 2021 no lograron contrarrestar las tendencias negativas a largo plazo", dijo entonces Sharon Squassoni, copresidenta del Consejo de Ciencia y Seguridad del Bulletin, que establece el horario del reloj del apocalipsis.

¿Qué es el reloj del apocalipsis?

El reloj del apocalipsis fue creado con la intención de medir las amenazas nucleares, sin embargo, se tomó la decisión de incluir varios temas que afectan al mundo, como el cambio climático.

En los último 75 años, la hora del reloj ha cambiado acercándose más a la medianoche, lo que representa el final del mundo. De acuerdo con los científicos, este reloj algunos años avanza pero otros no.

Scientists set the 'Doomsday Clock' to 90 seconds to midnight, closer than ever before, saying threats of nuclear war, disease, and climate volatility have been exacerbated by Russia's invasion of Ukraine, putting humanity at greater risk of annihilation https://t.co/eN5PkN2otV pic.twitter.com/OOpIQpJleY — Reuters (@Reuters) January 24, 2023

Sus creadores aseguraron que el reloj del apocalipsis logró llamar la atención de las personas sobre la crisis a la que se enfrenta el planeta y que ha avanzado en los últimos 75 años.

No obstante, también afirmaron que el reloj del apocalipsis no ofrece resultados certeros pues en las últimas décadas se ha acercado a la medianoche, anunciando el final de la civilización.

"Ahora, el reloj se mueve en segundos, antes eran minutos. Está claro que no es una evaluación científica cuantitativa, sino más bien cualitativa. Lo que siempre fue importante es el movimiento del reloj, no su valor absoluto", señalaron sus creadores.

¿Qué pasa si el reloj del apocalipsis marca la medianoche?

Rachel Bronson, CEO de Bulletin, explicó que el reloj del apocalipsis nunca ha marcado la medianoche, pero cada vez está más cerca de esa hora y espera que nunca lo haga, ya que cuando las manecillas marquen las 00:00 significa que una amenaza terrible tocó al mundo.

"Cuando el reloj llegue a la medianoche, significa que se produjo algún tipo de intercambio nuclear o un cambio climático catastrófico que ha acabado con la humanidad. Así que no queremos llegar nunca y no lo sabremos cuando lo hagamos", afirmó.