¿Qué es el tratado New Start, de armas nucleares, que dejó Rusia?

Este martes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció que suspendería su participación en el New Start, sobre armas nucleares, con Estados Unidos, pero, ¿qué es este tratado?

El New Start se firmó en Praga en 2010, entró en vigor al año siguiente y se prorrogó en 2021 por cinco años más justo después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, asumiera el cargo. Sin embargo, Rusia podría cambiar la historia de este evento.

“Tengo que decir que Rusia suspende su participación en el New Start. Permitame repetir, Rusia no abandona el tratado sino que suspende su participación en él. Antes de reanudar la discusión sobre este tratado, primero debemos entender a qué aspiran países de la alianza del Atlántico Norte como Francia y Gran Bretaña. ¿Y cómo tomaremos en cuenta sus arsenales estratégicos?" anunció sorpresivamente Putin.

|Reuters

¿Qué es el tratado de New Start?

El Strategic Arms Reduction Treaty (Start, por sus siglas en inglés) busca limitar la cantidad de armas nucleares estratégicas que Estados Unidos y Rusia pueden desplegar, así como el uso de misiles y bombarderos terrestre y submarinos para lanzarlos.

El control de armas entre ambos países comenzó al final de la Guerra Fría y se aceleró tras la caída de la Unión Soviética, hasta la firma del New Start.

El tratado limita el número de armas nucleares que puede tener cada país a mil 550 en siete años, además de limitar el número de lanzamientos de todo tipo de misiles a 800 y 700 listos para usar.

El New Start también contempla visitas periódicas a las instalaciones nucleares de Estados Unidos y Rusia para verificar el cumplimiento del tratado.

La salida de Rusia del New Start produce preocupación debido a que cuenta con el mayor arsenal de armas nucleares del mundo, con cerca de seis mil ojivas, según los expertos.

Juntos, Rusia y Estados Unidos poseen alrededor del 90 por ciento de las armas nucleares del mundo, suficientes para destruir el planeta varias veces.

