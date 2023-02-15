Rusia ha comenzado a desplegar buques con armas nucleares

Rusia ha comenzado a desplegar buques equipados con armas nucleares tácticas en el Mar Báltico por primera vez en los últimos 30 años, según señala el Servicio de Inteligencia de Noruega en su informe anual.

Potencial nuclear está en submarinos y barcos de superficie

La agencia noruega señala que "la parte clave del potencial nuclear está en los submarinos y barcos de superficie de la Flota del Norte".

Según la Flota del Mar Negro, en los ejercicios participaron más de cien militares y alrededor de veinte equipos en combate. Las maniobras tuvieron lugar en Kaliningrado, antiguo territorio de Konigsberg que colinda con Lituania y Polonia, países miembros de la Unión Europea y la OTAN.

"Durante el entrenamiento los militares llevaron a cabo una marcha oculta hacia las posiciones marcadas, donde prepararon las posiciones de lanzamiento, llevaron a cabo lanzamientos virtuales simples y múltiples", exhibió el informe. El servicio de prensa de la Flota de Mar Negro indicó que los lanzamientos tuvieron como objetivo "dianas que imitaban lanzaderas de misiles, aeródromos, fortificaciones y puestos de mando del enemigo".

Amenaza del ex presidente de Rusia Dimitri Medvedev

Dimitri Medvedev, ex presidente ruso y actual "número dos" del Consejo de Seguridad de Rusia, advirtió en abril a la OTAN de que si Suecia y Finlandia se unían a la alianza militar Rusia desplegaría armas nucleares y misiles hipersónicos en la zona.

Medvedev planteó explícitamente la amenaza nuclear al decir que con la incorporación de estos dos países escandinavos no se podría hablar ya de un Báltico "libre de armas nucleares". "Se debe restablecer el equilibrio", dijo Medvedev, que fue presidente ruso de 2008 a 2012.

Una de las cosas que aparentemente preocupan a Rusia es que con la adhesión a la alianza de los nuevos miembros se duplicaría con creces la frontera terrestre de Rusia con los miembros de la OTAN, dijo Medvedev. "Naturalmente, tendremos que reforzar estas fronteras" aumentando las defensas terrestres, aéreas y navales de la región, dijo el ex líder ruso, que ha radicalizado su postura desde el inicio de lo que el Kremlin llama "operación militar especial" en Ucrania.

Durante la Guerra Fría buques salían a la mar con armas nucleares

Durante la Guerra Fría los buques de la Flota del Norte salían a la mar con armas nucleares de manera más o menos regular. Pero esta es la primera vez que la Federación Rusa hace lo mismo, agrega el informe de la Inteligencia noruega, que también señala que no se puede descartar una escalada a partir de una guerra localizada (como Ucrania) hacia un conflicto más amplio que involucre a Estados Unidos y la OTAN.

Las armas nucleares tácticas son "una amenaza particularmente grave en varios escenarios operativos en los que los países de la OTAN pueden estar involucrados", dice el informe noruego, que también señala que Rusia también tiene en todo caso capacidades submarinas, armas anti satélite y cibernéticas que podrían amenazar a Noruega y a la alianza militar de la OTAN.

La agencia contempla que Rusia mantendrá, modernizará y desarrollará su arsenal nuclear. Y concluye que no se esperan cambios significativos en la doctrina nuclear rusa en los próximos años.

En Kaliningrado hay armas nucleares de Rusia

Rusia tiene su enclave de Kaliningrado entre Polonia y Lituania. Desde los países bálticos ya han señalado que ahí hay armamento nuclear ruso. De hecho el ministro de defensa lituano, Arvydas Anuauskas, describió la amenaza rusa como "bastante extraña" porque, dijo, las armas nucleares "siempre han estado" en Kaliningrado. "Mantienen armamento nuclear, vehículos de entrega y tienen almacenes".

"La comunidad internacional y los países de la región son perfectamente conscientes de ello", añadió.