¿Qué es un martinete, la llave PROHIBIDA y letal en la lucha libre tras la muerte del réferi “El Búho”?

Una función de lucha libre en el Deportivo 11 de Julio, ubicado en Mineral de la Reforma, Hidalgo, se convirtió en escenario de una tragedia cuando el experimentado réferi Gerardo Germán Pineda, conocido como "El Búho", perdió la vida tras recibir un "martinete". El suceso reabrió el debate sobre la peligrosidad extrema de ciertas llaves dentro del pancracio y cuáles son los límites físicos de un combate estelar.

¿Qué es un "martinete" y por qué puede ser mortal en el cuadrilátero?

En el ámbito deportivo de la lucha libre de contacto, un martinete (piledriver) consiste en sujetar al oponente de cabeza, elevarlo y proyectarlo contra la lona de forma vertical.

Una función de lucha terminó en tragedia 🚨 José Ángel, conocido como "El Hijo de Fishman", fue detenido por su presunta responsabilidad en el h0micidio del réferi Gerardo Gernán, "El Búho". Durante la función el luchador presuntamente aplicó un "martinete" al réferi, quien después se desvaneció. Autoridades su situación legal se resolverá en las próximas 24 horas. Además, señalaron que el lugar no contaba con permisos por lo que fue clausurado. El reporte de Oscar Morales (@oscar_moralesr) ➡️https://t.co/pJUdjZm4Cl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 8, 2026

El motivo por el cual un martinete puede ser letal radica en que todo el peso del cuerpo y la fuerza de gravedad recaen de manera directa sobre las vértebras cervicales y la columna. Esto provoca una compresión o hiperflexión severa de la médula espinal, derivando de inmediato en:



Fracturas o luxaciones cervicales graves.

Daño neurológico irreversible o parálisis.

Paro respiratorio o muerte súbita por daño directo al tronco encefálico.

¿Qué dicen las normativas oficiales sobre el martinete?

Debido a su alto nivel de letalidad, los reglamentos oficiales de espectáculos y comisiones deportivas castigan severamente su uso. Por ejemplo, en normativas municipales de regulación de box y lucha libre profesional, como el Reglamento de los Espectáculos de Box y Lucha Libre, el movimiento está catalogado explícitamente como una falta prohibida.

Específicamente, estipulaciones técnicas como el Artículo 257 otorgan a los jueces y autoridades la facultad de descalificar de forma automática a quien lo ejecute deliberadamente, sancionando la acción con la suspensión temporal o el retiro definitivo de la licencia profesional para proteger la integridad física de los deportistas sobre el ring.

Consecuencias legales por ejecutar el "martinete"

Tras el fallecimiento del árbitro hidalguense, las autoridades ministeriales abrieron una carpeta de investigación y detuvieron al luchador implicado para deslindar responsabilidades bajo la clasificación legal correspondiente.

