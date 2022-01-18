¿Qué es un volcán submarino como el que hizo erupción en Tonga?

El volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha‘apai, ubicado frente a Tonga, país de Oceanía, entró en erupción el pasado sábado y ya cobró la vida de tres personas, además mantuvo en alerta de tsunami a varios países, pero, ¿qué es un volcán submarino?

¿Qué es un volcán submarino?

De acuerdo con la Oficina de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en Inglés) un volcán submarino está totalmente o en su mayor parte por debajo del nivel del mar.

Un volcán marino se forma en lugares donde el magma del interior de la Tierra se filtra a través de fisuras en el suelo marino. Sin embargo aún hay muchos datos que se desconocen sobre este fenómeno natural.

La erupción de un volcán submarino ocurre en las zonas de ruptura donde se forman las placas de la corteza terrestre, zonas que son de alta actividad sísmica y provocan que el magma ascienda y se acumule en las grietas de las rocas del volcán, hasta que ya no hay espacio y éste explota.

Erupción del volcán submarino en Tonga vista desde el espacio pic.twitter.com/RuywHZYzvx — Ciencia y Mas! (@Cienciaymas_) January 17, 2022

La Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos explica que tres cuartas partes de la actividad volcánica del mundo corresponden a erupciones submarinas.

Por su parte, la Universidad Estatal de Oregon (OSU, por sus sigla en inglés) indica que los sistemas volcánicos más activos de la Tierra se encuentran bajo un promedio de dos mil 600 metros cúbicos de agua.

También menciona que existen alrededor de cuatro mil volcanes por cada millón de kilómetros cuadrados en el fondo del océano Pacífico; es decir, hay un millón de volcanes submarinos en la zona.

Los daños que causó la erupción de Tonga

El gobierno de Tonga informa que la erupción del volcán submarino devastó ciudades y construcciones enteras, por lo que las autoridades realizaron un operativo de evacuación en al menos tres islas.

Asimismo, las autoridades explicaron que el agua potable escasea en Tonga, ello debido a que el país quedó paralizado por las cenizas del volcán submarino.

El gobierno de Tonga también confirmó tres muertos y numerosas personas heridas a causa de la erupción del volcán submarino que generó un tsunami, el cual destruyó todas las casas de una de las islas.

