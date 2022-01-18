Tonga reporta tres muertes por tsunami e inicia evacuación de islas

El gobierno del archipiélago de Tonga informó que luego de la erupción del volcán submarino que generó un tsunami, éste devastó ciudades y construcciones enteras, por lo que las autoridades realizaron un operativo de evacuación de al menos tres islas.

A través de un comunicado, el Gobierno explicó que los suministros de agua potable escasean en Tonga, debido a que el país quedó paralizado por las cenizas del volcán submarino, por lo que se está llevando a cabo la evacuación de tres islas: Atata, Mango y Nomuka.

Ante esta situación, se espera que Tonga emita solicitudes formales de ayuda, pero por el momento, Nueva Zelanda envió dos barcos (HMNZS Wellington y HMNZS Aotearoa) con suministros de agua, equipos de inspección y un helicóptero.

El ministro de Australia para el Pacífico, Zed Seselja, dijo que los funcionarios de Tonga esperaban evacuar a personas del grupo de islas remotas y bajas de Ha'apai y otras islas exteriores donde las condiciones eran "muy duras”.

|Reuters

Tonga: 3 muertos y todas las casas destruidas en una de las islas

El gobierno de Tonga confirmó tres fallecidos y numerosos heridos a causa de la erupción del volcán submarino que generó un tsunami que destruyó todas las casas de una de las islas.

Sin embargo, las comunicaciones siguen cortadas en la nación insular del Pacífico Sur, por lo que es complejo dar con el verdadero número de víctimas.

Anteriormente, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer que detectó una señal de socorro en Ha'apai, donde se encuentra la isla de Mango.

Posteriormente, la armada de Tonga informó que el área fue azotada por olas estimadas en entre 5 y 10 metros de altura, y que las islas de Atata y Mango se ubican entre 50 y 70 kilómetros del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai.

Además, se detalló que Atata tiene una población de unas 100 personas y Mango de unas 50.

El 15 de enero, hizo erupción el volcán Tonga, horas después se emitieron alertas de tsunami por la explosión del volcán submarino que se escuchó en Nueva Zelanda, a 2.300 kilómetros.

"Es muy alarmante pensar que la ola posiblemente atravesó Atata de un extremo al otro", dijo el subdirector de la misión diplomática de Australia en Tonga, Curtis Tu'ihalangingie.

El fin de semana, unos mexicanos en Tonga quedaron varados por la erupción del volcán submarino, por lo que han pedido ayuda al gobierno de México para salir de la isla.