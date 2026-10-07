Tiempos de recorrido al doble en la Línea 1: Trenes se detienen hasta 10 minutos por estación

Pasajeros de la red del Metro reportan afectaciones operativas en diversas líneas, señalando esperas de hasta diez minutos por estación en la Línea 1 que duplican el tiempo de traslado habitual, así como la inoperatividad de la mayoría de los torniquetes en la estación Universidad de la Línea 3.

Asimismo, las menciones en redes sociales señalan la persistencia de convoyes saturados en tramos de alta demanda y la falta de avance en la Línea B con dirección a Buenavista, en contraste con las maniobras de dosificación y envío de unidades vacías informadas por las autoridades.