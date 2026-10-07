Tiempos de recorrido al doble en la Línea 1: Trenes se detienen hasta 10 minutos por estación
Actualizaciones sobre el avance o retrasos del Metro CDMX así como de las estaciones cerradas en cualquiera de las 12 Líneas; toma nota y prevé tu ruta.
Que no te tome por sorpresa la afluencia o los retrasos del Metro CDMX. Azteca Noticias trae para ti actualizaciones sobre el avance de trenes en las 12 Líneas.
¡Muevan el Metro! Usuarios reportan colapso en al menos 5 Líneas; toma tus precauciones
Reportan avance lento en la Línea 1
Pasajeros de la red del Metro reportan afectaciones operativas en diversas líneas, señalando esperas de hasta diez minutos por estación en la Línea 1 que duplican el tiempo de traslado habitual, así como la inoperatividad de la mayoría de los torniquetes en la estación Universidad de la Línea 3.
Asimismo, las menciones en redes sociales señalan la persistencia de convoyes saturados en tramos de alta demanda y la falta de avance en la Línea B con dirección a Buenavista, en contraste con las maniobras de dosificación y envío de unidades vacías informadas por las autoridades.
Cada día te vuelves más ineficiente, 10 minutos parados en cada estación de la línea 1 lo que era un trayecto de 30 minutos,lo vuelves+ de 1 hr, 3 años se tardaron en arreglarla para que se demuestre que no le hicieron nada, solo le arreglaron por encimita @MetroCDMX— 🍒🍓Cherry🍓🍒 (@Cerecita_28) October 7, 2026
Saturación extrema en la Línea 3
Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro confirmaron una afluencia alta de usuarios a lo largo de la Línea 3, por lo que determinaron la movilización de unidades vacías hacia los puntos de mayor concentración de pasaje.
Ante la saturación en los andenes, el organismo hizo un llamado a los viajeros para permitir el libre cierre de puertas y facilitar el descenso de personas antes de intentar abordar los vagones, buscando agilizar el avance de las unidades en el corredor que conecta Indios Verdes con Universidad.
@MetroCDMX Los 3 trenes que han pasado llegan llenos donde están las unidades vacías? Muevanse inutiles que uno si tiene que ser puntual— DavidVer (@DavidVer1063306) October 7, 2026
Colapso en Línea 9
Pasajeros de la red del Metro manifestaron severos reclamos e insultos dirigidos a las autoridades capitalinas y operativas del transporte debido a la persistente lentitud en el servicio.
Autoridades del Metro desplegaron maniobras de dosificación de usuarios en los accesos de la terminal Pantitlán con el propósito de regular la entrada hacia los andenes durante las horas de mayor demanda. La medida restrictiva busca controlar la marea de pasajeros y prevenir accidentes por sobrecupo en las plataformas de abordaje, derivando en largas filas de espera en los pasillos y torniquetes de la estación conectora del oriente capitalino.
@MetroCDMX Agiliza las nalgas hijo de perra @AdrianRubalcava @ClaraBrugadaM https://t.co/CAtDj7PChf— El Mexa 🇲🇽 (@007Mexxxa) October 7, 2026
Usuarios reportan parálisis total de unidades en la Línea Santa Anita-Martín Carrera
Pasajeros de la Línea 4 del Metro reportan la detención prolongada de los trenes a lo largo de la ruta que conecta Martín Carrera con Santa Anita, lo que ha generado una interrupción en el flujo constante de usuarios. La falta de avance de las unidades mantiene paralizados los andenes en diversas estaciones, provocando incertidumbre y malestar entre los viajeros que intentan realizar sus trayectos matutinos.
@MetroCDMX ¿Por qué la línea 4 está parada?— marco óliver (@oliver_cast_) October 7, 2026
Mañana de colapso en el Metro: Reportan andenes saturados y largas esperas en cinco líneas
El Sistema de Transporte Colectivo Metro registra una intensa saturación de pasajeros en las Líneas 3, 7, 8, 12 y B, donde los tiempos de espera se han prolongado considerablemente debido a la alta demanda matutina.
Para intentar desahogar los andenes abarrotados, las autoridades operativas implementaron el envío de unidades vacías hacia las estaciones con mayor concentración de viajeros. En contraste, las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 9 y A mantienen un paso constante de convoyes e ingresos regulados desde sus terminales.
#MetroAlMomento: Continúa la afluencia controlada y buena circulación de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 4, 5, 6, 9 y A. Recuerda que La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Se registra alta afluencia en la Línea 3, 7, 8, 12 y B lo que puede generar mayores tiempos de espera. Para atender la demanda, se envían unidades vacías a estaciones con mayor afluencia. Consulta las actualizaciones en nuestros canales oficiales. Anticipa tu viaje. #MovilidadCDMX— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 7, 2026