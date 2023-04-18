¿Qué pasa en Sudán? Las claves para entender el conflicto armado en África

Un momento de crisis se vive desde hace algunos días en Sudán, donde dos bloques militares se han enfrascado en un enfrentamiento armado y de declaraciones que ha costado la vida de decenas de ciudadanos, quienes además han tenido que subsistir en medio una crisis política y humanitaria que azota en esta región de África.

El problema de seguridad ha costado la vida de más de 100 personas y provocó que, desde México, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se pusiera en contacto con los connacionales que se encuentran en esta parte del mundo. Son nueve los mexicanos que se encuentran en Sudán, a quienes se les recomendó permanecer en sus hogares mientras se buscan alternativas para sacarlos del país de manera segura.

México siguió la línea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y exigió un alto al fuego inmediato y una "pausa humanitaria que permitan a los civiles atrapados en zonas de conflicto acceder a servicios y suministros básicos"; sin embargo, para conocer mejor las bases de este problema y saber qué es lo que está pasando en Sudán, a continuación te dejamos cinco puntos básicos para entender el conflicto.

Sudán en llamas: ¿Por qué hay enfrentamientos militares?

Lo primero que debes saber es que en este momento, la crisis en Sudán se debe al enfrentamiento entre el Ejército nacional, comandado por el general Abdel Fattah al Burhan, y el grupo paramilitar de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), quienes están distanciados desde 2019, cuando juntos derrocaron los más de 30 años de dictadura de Omar al Bashir.

Actualmente, el Ejército y las FAR se han acusado de atacar sus respectivas unidades militares, principalmente en la capital Jartum, pero también en otras partes del país africano, lo que ha costado la vida de decenas de civiles y cientos de heridos. Todo esto estalló el pasado jueves, cuando las Fuerzas Armadas denunciaron el despliegue de las FAR en la capital, generando una "ola de pánico y miedo", señalaron.

Ante la escalada del #conflicto y debido al #riesgo que se corre en las calles de #Jartum y otras ciudades de #Sudán, se ha recomendado a las personas #mexicanas permanecer en sus domicilios hasta que la situación permita su salida segura del #país. — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 17, 2023

Claves para entender el conflicto en Sudán