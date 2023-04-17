Sudán continúa con enfrentamientos entre el ejército y milicias paramilitares

Violentos enfrentamientos entre miembros del ejército y de las milicias paramilitares en Sudán, conocidas como Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés).

Los combates en la capital Jartum y en otros puntos son el resultado directo de una encarnizada lucha de poder dentro del país gobernado por los militares. Estos enfrentamientos han dejado, hasta el momento, un saldo de más de 100 muertos y cerca de 1,100 heridos.

Residentes atrapados en medio de enfrentamientos

Residentes de la capital se vieron inmersos en medio de las balaceras cuando las fuerzas rivales luchaban por obtener el control del palacio presidencial, la televisión estatal y la sede del ejército.

El ejército sudanés envió el sábado a su fuerza aérea contra los paramilitares que dicen haber tomado el control del aeropuerto y del palacio presidencial de Jartum, en el episodio más violento de la rivalidad entre los dos generales en el poder desde el golpe de Estado.

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) del general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como "Hemedti", afirmaron tener en su poder el aeropuerto internacional y el palacio presidencial y llaman a toda la población, incluidos los soldados, a volverse contra el Ejército.

Dos militares en el centro de la disputa

Desde que ocurrió un golpe de Estado en octubre de 2021, Sudán ha sido gobernado por un consejo de generales. Dos militares se encuentran en el centro de la disputa.

Por un lado, el general Abdel Fattah al-Burhan, quien se desempeña como jefe de las fuerzas armadas y, de hecho, ocupa el cargo del presidente del país.

Por el otro, su segundo y líder de las RSF, el general Mohamed Hamdan Dagalo, más conocido como Hemedti.

Ellos están en desacuerdo sobre la dirección que ha tomado el país y la propuesta de transición hacia un gobierno civil.

Uno de los puntos más conflictivos se refiere a los planes de incluir en el ejército a las RSF, conformadas por 100,000 efectivos, y quién sería el encargado de liderar la nueva fuerza.

Las RSF se formaron en 2013 y tienen su origen en la notoria milicia Janjaweed, que combatió brutalmente a los rebeldes en Darfur.

Desde entonces, el general Dagalo ha construido una fuerza poderosa que ha intervenido en conflictos en Yemen y Libia, y que controla algunas de las minas de oro de Sudán.

Militares acusados de abusos a los derechos humanos

Estas fuerzas también han sido acusadas de abusos a los derechos humanos, incluida la masacre de más de 120 manifestantes en junio de 2019.

Los combates del fin de semana son el más reciente episodio de la tensión que siguió al derrocamiento del presidente Omar al-Bashir en 2019.

Mexicanos atrapados en medio de los combates

Son ocho mexicanos los que de acuerdo con los registros de la Embajada en El Cairo hay en ese país africano, siete se encuentran en Jartum, la capital.

Se trata de dos religiosos, dos funcionarios que laboran en organismos internacionales, un experto agrícola y una familia mexicana-sudanesa.

Las ocho personas se encuentran en buen estado de salud. "Como se imaginarán todos están nerviosas por la situación imperante, pero, de acuerdo con las indicaciones de Naciones Unidas, todas se encuentran en sus casas y mantienen un contacto permanente con la Embajada en El Cairo.

Uno de los religiosos, por su parte, fue localizado en Puerto Sudán, una ciudad al noreste del territorio.

Embajador de Estados Unidos llama a poner fin a enfrentamientos

Los habitantes están enclaustrados en sus casas. Los combates han causado hasta ahora la muerte de, al menos 57 personas. Cientos han resultado heridas según el sindicato de médicos que prevé que las cifras aumenten.

"Como todos los sudaneses, me mantengo a salvo", tuiteó el embajador estadounidense John Godfrey.

"La escalada de las tensiones entre los militares hasta la confrontación directa es extremadamente peligrosa. Hago un llamamiento a los altos mandos militares para que pongan fin a los enfrentamientos inmediatamente", escribió.