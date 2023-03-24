¿Por qué EU dice que TikTok es una amenaza? 3 razones por las que busca prohibir la app

En los últimos años, Estados Unidos (EU) ha señalado a TikTok de ser una presunta amenaza para la población, llegando incluso querer prohibir la app en ese país, ¿por qué? Estas son las 3 principales razones del gobierno estadounidense.

Según informes de la compañía china ByteDance Ltd, TikTok ha aumentado exponencialmente el número de usuarios, llegando a más de mil 51 millones alrededor del mundo, mientras que en EU se contemplan cerca de 150 millones de consumidores, cifra que asciende a prácticamente el 60% de la población en ese país, entonces, ¿por qué se busca prohibir la app?

Primero es importante destacar que TikTok es una red social creada por la compañía china de tecnología ByteDance, que permite a los usuarios grabar, editar y compartir videos cortos con la posibilidad de añadir fondos musicales, efectos de sonido o filtros visuales dentro de la aplicación.

La rivalidad de TikTok con EU inició desde la administración del expresidente Donald Trump, quien puso en la mira a la plataforma, al argumentar que se comparte abiertamente información con el gobierno de China, desde entonces la red social ha sido señalada por diversas cuestiones de ciberseguridad.

¿Por qué EU dice que TikTok es una aplicación espía?

Entre los argumentos del gobierno estadounidense para prohibir y acusar a TikTok de ser una amenaza para su nación, se encuentran 3 principales razones:



La aplicación recopila una cantidad ‘excesiva’ de información:

De acuerdo con un análisis realizado por una empresa australiana, la plataforma recopila detalles de información para reconocer el comportamiento del usuario, como la ubicación exacta, tipo de dispositivo y aplicaciones dentro del equipo móvil.



TikTok podría ser utilizado por China para espiar a la población de EU:

Como la mayoría de las aplicaciones de uso gratuito, TikTok recopila información de los usuarios, que posteriormente es utilizada por otras empresas para recibir información a través de Internet; sin embargo, al ser esta app propiedad del gigante tecnológico ByteDance, de origen chino, el gobierno norteamericano ha externado preocupación en la distribución de datos.



El algoritmo de la app podría influir en el comportamiento de las personas:

El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Christopher Wray, ha declarado que el algoritmo de recomendación empleado por la aplicación “podría usarse para influir en el comportamiento de las personas”.

¿Qué países han prohibido la app TikTok?

EU no es el único país que tiene en la mira a la aplicación china, ya que varias naciones alrededor del mundo también han considerado a TikTok como un peligro a la ciberseguridad de sus funcionarios y algunos trabajadores, por ejemplo:



Canadá

Letonia

Dinamarca

Reino Unido

Países Bajos

Países de la Unión Europea (UE)

Las medidas comenzaron a implementarse en 2023, principalmente en empleados de gobierno, quienes tienen prohibido descargar TikTok en los celulares de empleo exclusivo de trabajo porque supuestamente la app podría compartir datos personales de sus usuarios.

Por otro lado, en Asia, países como Taiwán, Pakistán y Afganistán tampoco permiten a sus ciudadanos emplear la app, mientras que naciones como Pakistán y Afganistán decidieron eliminar por completa a la red social al considerar que transmitía contenido inmoral para su población.

¿Por qué EU busca prohibir TikTok?

|REUTERS

Shou Zi Chew, director de TikTok, responde a las acusaciones del gobierno de EU

Respecto a las acusaciones del gobierno de EU, el director de TikTok, Shou Zi Chew ha respondido destacando que al contrario de lo que se piensa, la plataforma no tiene presencia en China continental, sino que sus sedes principales se localizan en Los Ángeles y Singapur, manteniendo la mayoría de sus empleados en el país norteamericano.

En materia de ciberseguridad, el CEO de la aplicación acusó a las plataformas favoritas de EU, como Facebook o Snapchat, de no mantener un correcto uso de la recopilación de información, citando casos como el juicio de Mark Zuckerberg.

“Nuestra compañía nunca se ha visto obligada a ofrecer información e incluso, se negaría si le fuera solicitado", dijo Shou Zi Chew al negar en múltiples ocasiones que TikTok sea manipulada por el gobierno chino para recopilar información.