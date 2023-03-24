¿Qué países han prohibido el uso de TikTok y por qué?

TikTok es una red social de origen chino que se basa en compartir videos cortos, muchas veces acompañados de música. La plataforma alcanzó popularidad durante la pandemia superando a otras plataformas importantes como Facebook e Instagram; sin embargo, algunos países quieren prohíbir su uso.

La primera nación en oponerse al uso de TikTok fue Estados Unidos, quien acusó a la red social china de espiar a sus ciudadanos y vulnerar la seguridad nacional. Incluso el gobierno exigió a sus funcionarios eliminar la aplicación de sus celulares.

No obstante, Estados Unidos no es el único país que tiene a la plataforma en la mira, otros gobiernos también mantienen sus reservas, como Canadá, que desde el 27 de febrero prohibió a sus funcionarios utilizar la app en los celulares les entrega el gobierno.

La Unión Europea prohibió a sus empleados instalar TikTok en sus celulares de trabajo bajo el argumento de que lo hacían para reforzar las medidas de ciberseguridad.

|Reuters

Letonia hizo lo mismo el pasado 2 de marzo, también se le sumaron Dinamarca y Reino Unido. En países Bajos los celulares ya está configurados para que no se descargue la app de TikTok.

En Asia, países como Taiwán, Pakistán y Afganistán tampoco quieren que sus ciudadanos utilicen la red social de videos, aunque ellos tiene razones diferentes a las de Estados Unidos.

¿Por qué prohibieron el uso de TikTok en varios países?

La mayoría de los países europeos y de norteamérica prohibieron el uso de TikTok por temas de ciberseguridad, ya que aseguraron que la red social podría compartir datos personales de sus usuarios. También acusaron a la plataforma de ofrecer contenido dañino para jóvenes y adolescente.

Mientras que Pakistán y Afganistán decidieron eliminar el su uso porque consideraron que se trataba de una red social inmoral.

Además, mayoría de los países que han prohibido TikTok tienen una relación tensa con China, país donde se creó la popular aplicación.

En respuesta a la prohibición, China calificó a Nueva Zelanda y Reino Unido como un "abuso" del concepto de seguridad nacional. Asimismo, indicó que Estados Unidos no ha podido probar que TikTok realmente amenace la ciberseguridad de algún país.

