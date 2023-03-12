¿Qué fue de Will Smith a un año de la cachetada a Chris Rock en los Premios Oscar?

Se acerca la nueva edición de los Premios Oscar 2023, con mayor seguridad debido al inesperado acontecimiento que protagonizaron Will Smith y Chris Rock, por lo que surge la duda ¿qué ha pasado con Will Smith un año después de la cachetada?

Tras el escándalo en los Oscar 2022, Will Smith tiene prohibido acudir a la ceremonia de este año, ya que la Academia lo vetó por los próximos 10 años.

Un año después el incidente sigue dando de qué hablar, especialmente porque los fans de ambos actores quieren saber qué ha sucedido con ellos.

Para quién no vió lo de Will Smith aquí les dejo el momento en el que le mete una cachetada a Chris Rock y le pide amablemente: “Saca el nombre de mi esposa de tu chingada boca” pic.twitter.com/X9bgX6UW5j — Alex Montiel (@AlexMonthy) March 28, 2022

Por su parte Chris Rock lanzó un especial en una plataforma de streaming donde habló sobre ese día y su desencuentro con Smith.

¿Qué pasó con Will Smith tras incidente en los Oscar?

El nombre de Will Smith regresó a los reflectores pese al escándalo de la cachetada con Chris Rock gracias a sus nuevos proyectos.

Poco después del incidente en los Oscar, Will Smith estrenó la película “Emancipation”, cinta con la que ganó el premio Beacon Award de la Asociación de Críticos de Cine Afromericanos. Poco antes también fue reconocido como Mejor Actor en los premios NAACP Image Award.

También anunció la secuela de la película “I Am Legend” que se estrenó en 2007, la cual estará ambientada 10 años después de la primera, cuando una infección acabó con casi toda la humanidad.

Los éxitos de Smith no pararon y también anunció una nueva entrega de la popular “Bad boys”, la cual podría llegar a los cines en enero del próximo año.

Durante este año, el actor también se pronunció sobre el incidente. La misma noche de los Premios Oscar, cuando recibió su premio se disculpó por lo que había hecho.

Posteriormente en “The Daily Show” volvió a hablar de los sucedido en los Oscar 2022, donde dijo que “supongo que lo que diría es que nunca sabes por lo que está pasando alguien. Yo estaba pasando por algo esa noche. No es que eso justifique mi comportamiento en absoluto”