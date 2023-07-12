Discutimos qué hacer con Ucrania: Jefe de espionaje de Rusia sobre presunta conversación con la CIA

El jefe de la inteligencia exterior de Rusia, Sergei Naryshkin, dijo que él y su par de la CIA, William Burns, habían discutido "qué hacer con Ucrania" en una conversación telefónica a fines del mes pasado, dijo la agencia de noticias rusa TASS.

El New York Times y el Wall Street Journal informaron el 30 de junio de que el jefe de la CIA había llamado a Naryshkin para asegurar al Kremlin que Estados Unidos no tenía nada que ver con el breve motín protagonizado en Rusia una semana antes por el jefe de los mercenarios rusos Yevgeny Prigozhin y sus combatientes de Wagner.

Naryshkin confirmó que el jefe de la CIA había planteado "los acontecimientos del 24 de junio", cuando los mercenarios tomaron el control de una ciudad del sur de Rusia y avanzaron hacia Moscú antes de llegar a un acuerdo con el Kremlin para poner fin a la revuelta.

Durante la mayor parte de la llamada, que duró cerca de una hora, consideramos y discutimos qué hacer con Ucrania. Sergei Naryshkin / Jefe de la inteligencia exterior de Rusia

Ucrania, que fue invadida por Rusia en febrero de 2022, afirma que otros países no deben negociar su futuro en su nombre, y Estados Unidos ha respaldado repetidamente este principio, descrito como "nada sobre Ucrania sin Ucrania".

Burns y Naryshkin han mantenido una línea de comunicación desde el inicio de la guerra de Ucrania en un momento en el que otros contactos directos entre Rusia y Estados Unidos están bajo los mínimos, con las relaciones en su punto más bajo desde la crisis de los misiles cubanos de 1962.

Naryshkin declaró a TASS que las negociaciones sobre la guerra entre Rusia y Ucrania serán posibles en algún momento. La agencia no especificó si esto formaba parte de su conversación con Burns.

"Es natural que las negociaciones entre Rusia y Ucrania sean posibles tarde o temprano, porque cualquier conflicto, incluido el armado, termina con negociaciones, pero todavía tienen que madurar las condiciones para ello", le citó TASS.

Foreign intelligence chief Sergei Naryshkin described Wagner's June 23-24 mutiny as a “pretext” for CIA director William Burns’ call. https://t.co/QGiPaBtZPY — The Moscow Times (@MoscowTimes) July 12, 2023

¿Qué respondió la CIA sobre la supuesta conversación?

Hasta el momento, la CIA no ha realizado ningún comentario sobre la llamada con su par de Rusia, Sergei Naryshkin.