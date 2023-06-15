¿Por qué Bukele busca reducir el número de municipios en El Salvador?

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, propuso la Ley Especial de Reestructuración Municipal, la cual reducirá el número de municipios en el país, pasando de 262 a solo 44; asimismo se reducirán el número de gobernadores, síndicos y ediles, que pasarán de tres mil a 460.

La moción fue aprobada por el Congreso salvadoreño tras más de cinco horas de debate. Entrará en vigor el 1 de mayo de 2024. Los nuevos municipios serán gobernados en los 14 departamentos existentes. ¿Pero qué busca Bukele con esta medida? Aquí te lo explicamos.

De acuerdo con Nayib Bukele, la reducción de municipios y gobernadores tiene como objetivo fortalecer la institucionalidad, eliminar la burocracia, combatir la corrupción y evitar el despilfarro de fondos públicos, lo que generará “un ahorro de 750 millones de dólares”.

"Con esta configuración territorial histórica, solo vamos a tener 44 alcaldes y sus respectivos concejos municipales. Será más fácil para la @ObraMunicipal coordinar con cada uno de ellos, a fin de ejecutar más obras a beneficio de los salvadoreños", diputado @ChrisGuevaraG. pic.twitter.com/YdRQgVxHo5 — Asamblea Legislativa 🇸🇻 (@AsambleaSV) June 15, 2023

¿Cómo afectará reducir el número de municipios en El Salvador?

La Asamblea Nacional de El Salvador aseguró que reducir el número de municipios propiciará un mejor control de gastos y la inversión pública, al eliminar contratos sobrevalorados.

El presidente Bukele defendió la ley asegurando que muchos alcaldes o ediles solo se dedicaban a robar, por lo que disminuirlos evitaría ese robo.

En el ámbito económico, el Ministerio de Hacienda aseguró que esta nueva ley permitirá un ahorro anual de 250 millones de dólares, que se pueden utilizar en otras áreas del país, para ofrecer mejores servicios a los salvadoreños.

Los legisladores de la oposición, sin embargo, dicen que la medida busca centralizar el poder, aumentar la burocracia para el desarrollo de proyectos y reducir la gestión autónoma de recursos de los municipios.

La semana pasada, el Congreso aprobó otro proyecto de ley para reducir el número de legisladores de 84 a 60. Esta medida también entrará en vigor en 2024.

El Salvador celebrará secciones presidenciales y legislativas en febrero del próximo año, mientras que las municipales y de Parlamento Centroamericano serán en marzo, en las que el partido oficialista goza de un alto nivel de aceptación, según encuestas.

Con información de agencias

