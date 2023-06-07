Congreso salvadoreño reduce número de diputados para ahorrar

El Congreso salvadoreño, de mayoría oficalista aprobó la madrugada del miércoles la propuesta del presidente Nayib Bukele para reducir el número de diputados como una medida de ahorro en el gasto público.

Para la oposición la medida es una jugada de Bukele para concentrar el poder, pero para el partido oficial mientras que Nuevas Ideas, el partido de Bukele argumentó que la Asamblea Legislativa aumentó en 1991 de 60 a 84 diputados para otorgarle escaños al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) aunque todos los partidos se beneficiaron.

En su informe por su cuarto año de Gobierno ante los diputados el jueves pasado, Bukele anunció la propuesta para reducir a 60 el número de legisladores. Hoy en día hay 84 representantes en la asamblea. La medida fue aprobada en la madrugada con 66 votos a favor y 18 en contra. La reforma será aplicada a partir de las elecciones de 2024.

También eliminan el sistema de residuos para asignar escaños

Una reciente reforma electoral eliminó el llamado sistema de residuos para la asignación de escaños en el hemiciclo e instituye un sistema de cocientes, es decir, que se establecerá un cociente nacional de población, resultante de dividir los más de 6,7 millones de habitantes entre el número de legisladores que conformarán la Asamblea.

Para establecer el número de diputados por circunscripción, se dividirá el número de habitantes de cada circunscripción, entre el cociente nacional de población, señala la ley.

No más diputados por residuos. — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 7, 2023

"No más diputados por residuos", escribió Bukele en Twitter antes de la aprobación.

Diputados de Nuevas Ideas argumentaron que la reforma permite que el voto sea igualitario y que responde a una demanda de la población, la oposición atribuye la reforma a un interés electoral del gobierno para afianzar la mayoría legislativa en las elecciones de Asamblea Legislativa.

El Salvador celebrará elecciones presidenciales y legislativas en febrero de 2024, mientras que las municipales y de Parlamento Centroamericano serán en marzo, en las que el partido oficialista goza de preferencia, según encuestas.

Para la oposición, la reforma cambia las reglas de la selecciones de último momento y reducirá la participación almínimo de partidos minoritarios.

"Esta decisión, tal cual fue anunciada desde hace muchos días, tiene un interés electoral y es justamente ese interés de seguir controlando, concentrando poder, concentrando recursos como lo han hecho hasta ahora", dijo la diputada Anabel Belloso,del opositor izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

El gobierno de Bukele también presentó el martes unapropuesta para reducir el número de municipios del país de 262 a44, pero esta fue enviada a estudio de la comisión.

Información de Reuters