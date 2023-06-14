Extienden, un mes más, estado de excepción en El Salvador

Durante los primeros minutos de este miércoles, la Asamblea Legislativa de El Salvador extendió el estado de excepción implementado en todo el país desde el 27 de marzo de 2022.

Con esta, es la decimoquinta vez que dicha medida se amplia, luego de que el gabinete de seguridad del gobierno de Nayib Bukele lo solicitara a pesar de que los índices de homicidios bajaron; lo que tratan de evitar con esta prórroga es que exista una reacción delictiva por parte de los grupos criminales.

“En la #FaseIV, tenemos la incursión, donde se activa el protocolo de #GuerraContraPandillas que se conoce como el #RégimenDeExcepción, lo cual está conectado con la #FaseV que consiste en la extracción de reductos de estas estructuras terroristas, es acá donde implementamos el… pic.twitter.com/W9lPfEdd7B — Ministerio de Seguridad (@SeguridadSV) June 14, 2023

¿En que consiste el estado de excepción que hay en El Salvador ?

Este miércoles el estado de excepción cumple 445 días en vigor y se ampliará hasta el 15 de julio, legisladores que apoyan esta medida aseguran que estará vigente mientras existan amenazas criminales contra la población y mientras haya pandilleros libres.

De los 84 integrantes de la Asamblea Legislativa del El Salcvaor, 67 votaron a favor de la extensión del estado de excepción, también conocido como régimen de excepción, hubo siete en contra, cinco abstenciones y cinco sin presentarse y durará un mes con un día.

El estado de excepción o régimen de excepción suspende tres garantías constitucionales: la libertad de asociación, el derecho de defensa, es cuando a una persona se le informa de sus derechos y los motivos de su detención, finalmente el derecho a contar con un abogado.

Extiende el tiempo en el que una persona es detenida, antes era de 72 horas y ahora son 15 días de detención preventiva, además los agentes pueden intervenir correos y teléfonos celulares de personas que consideren sospechosos de algún delito.

Como Gabinete de @SeguridadSV de nuestro Presidente @nayibbukele y en aras de seguir protegiendo a nuestra población honrada, este día, hemos presentado ante la @AsambleaSV, la solicitud para la 15ª extensión del #RégimendeExcepción, la medida constitucional que nos ha brindado… pic.twitter.com/f2utFmgkWr — Gustavo Villatoro 🇸🇻 (@Vi11atoro) June 13, 2023

¿Cuántos detenidos hay por el estado de excepción?

En estos 15 meses de estado de excepción, la última cifra de arrestos y decomisos dada por el Ministerio de Seguridad de El Salvador fue en el mes de mayo, los datos señalan que hay 68 mil 294 detenidos, además los agentes han incautado más de 2 mil 700 armas de fuego, 3 mil 614 vehículos y más de 16 mil 500 teléfonos celulares.

