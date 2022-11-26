Qatar, récord de empates sin goles en Mundial: FIFA

Empates sin goles en el Mundial de Qatar son fruto de la cautela, pero enfoque cambiará: FIFA

Por Mark Gleeson

El grupo de estudios técnicos de la FIFA señaló el sábado que la cautela de muchos equipos en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial fue la causa de un número récord de empates sin goles en el torneo de Qatar.

Pero agregó que los partidos se volverían más emocionantes y que los goles empezarían a llegar una vez que los equipos tengan la oportunidad de clasificar para las fases eliminatorias o enfrentaran a la perspectiva de una eliminación temprana.

Gol

Hubo cuatro 0-0 en los 16 primeros encuentros -un porcentaje sin precedentes del 25% en la primera parte de la fase de grupos- y un quinto el viernes, cuando Inglaterra y Estados Unidos igualaron en su segundo partido del torneo en Qatar.

El récord de empates a cero en el Mundial se sitúa en siete, que se produjeron en cuatro ediciones diferentes del torneo, pero la actual edición ya se acerca a esa cifra con sólo 20 delos 64 partidos programados completados antes de los encuentros del sábado.

En el Mundial de Rusia hubo un único empate 0-0, entre Dinamarca y Francia por la fase de grupos.

"Los equipos no han querido arriesgar demasiado", afirmó el ex internacional nigeriano Sunday Oliseh, que forma parte del grupo de expertos de la FIFA que estudia las tendencias del torneo.

"Los datos anteriores muestran que alrededor del 70% de los equipos que pierden su primer partido en un Mundial quedan eliminados en la fase inicial, y creo que los equipos son conscientes de ello", añadió en una rueda de prensa el sábado.

"Está claro que muchos equipos apuestan por un enfoque prudente", añadió Alberto Zaccheroni, que ganó la Serie A con el AC Milan y la Copa de Asia cuando era seleccionador de Japón.

"Hubo varios equipos que alinearon a cinco defensas y jugaron muy cerrados y compactos. Querían asegurarse como mínimo un punto en su primer partido y, si se presentaba una oportunidad, intentar aprovecharla para ganar el partido (...)Pero a medida que avance el torneo veremos que los equipos tomar enfoques un poco más valientes", predijo.

La FIFA señaló que los primeros partidos han puesto de manifiesto varias tendencias tácticas interesantes, en particular una mayor presión a la contra con varios jugadores y un mayor éxito ofensivo a partir de los centros.

En el torneo de Qatar se han marcado 14 goles con centros, en comparación con los tres que se anotaron en la misma fase de Rusia 2018.

Oliseh también dijo que espera que se mantuviera la alta intensidad mostrada en el torneo, pese a que el calendario de partidos cada cuatro días en la primera fase de grupos consumía mucha energía.

"Este es un Mundial muy diferente, porque los jugadores duermen en la misma cama todas las noches y cada equipo tiene su propia base. No hay que viajar de una sede a otra.

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"Es como si todos jugaran en casa. No se enfrentan al cansancio que con llevan los viajes constantes y no veo que losjugadores se cansen pronto", añadió. (Editado en español por Javier Leira)

Por lo pronto esperemos que en el partido de este sábado entre las selecciones de México y Argentina haya muchos goles.

