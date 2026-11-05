La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, exigió al gobierno de Morena y a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar las presuntas irregularidades relacionadas con Guadalupe Taddei, al considerar que su salida del Instituto Nacional Electoral (INE) no es suficiente frente al daño económico e institucional que, a su juicio, se ocasionó al país.

La legisladora sostuvo que el caso no debe quedarse únicamente en la renuncia de la exconsejera presidenta, sino que deben establecerse las responsabilidades legales correspondientes, incluso por la vía penal, si las investigaciones así lo determinan.

“Es evidente una primera parte, pero pues claro que tiene que haber responsabilidades legales en el alcance que se tenga que hacer la vía penal”, afirmó.

La senadora de @MovCiudadanoMX, @Ale_BarralesM, dijo que el gobierno de @PartidoMorenaMx debe aplicar la ley en el caso de Guadalupe Taddei y ponerla tras las rejas por el enorme daño que ha ocasionado al país.



Consideró que la afectación al erario es exorbitante además de que… pic.twitter.com/OKJ5x48DyO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 6, 2026

Barrales pide a la FGR investigar a Andy López Beltrán, Adán Augusto y otros políticos

La exigencia de la senadora no se limitó al caso de Guadalupe Taddei, también pidió al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República dejar de otorgar impunidad a figuras políticas que han sido señaladas por presuntos vínculos con el crimen organizado y los cárteles de la droga.

Entre los nombres que mencionó están Andy López Beltrán, Adán Augusto López, Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, además de otros personajes políticos.

Barrales cuestionó que, desde su perspectiva, ni el gobierno de Morena ni la Fiscalía hayan mostrado disposición para investigar los señalamientos y esclarecer las posibles responsabilidades.

“Me parece que es muy importante que el gobierno en sus diferentes espacios desde la presidencia, desde la Fiscalía, desde todos estos espacios deben de confirmar que efectivamente están en la apertura de permitir que se investigue, de permitir que se esclarezca, de permitir que se rindan cuentas”, expresó.

“El buen juez por su casa empieza”: la exigencia de cuentas al gobierno

La senadora también cuestionó la postura de las autoridades frente a los señalamientos contra políticos vinculados con Morena y puso como ejemplo el caso de un gobernador con licencia que, según dijo, espera que le presenten pruebas en su contra.

“Hoy tenemos a un gobernador con licencia que está esperando que le lleguen las pruebas cuando el único que no quiere ver las pruebas es su gobierno y es el mismo, ¿no?”, cuestionó.

Para cerrar su posicionamiento, la emecista recurrió a un conocido refrán mexicano para insistir en que las autoridades deben comenzar por revisar los señalamientos que involucran a personajes de sus propias filas.

“Nos parece que bien dice el sabio refrán mexicano: el buen juez por su casa empieza”, concluyó.