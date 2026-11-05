Tras escándalo de Taddei, UIF congela cuentas y presenta denuncias ante la FGR contra 40 proveedores

La Unidad de Investigación Financiera (UIF) incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 40 personas (25 físicas y 15 morales) vinculadas con proveedores electorales. Esto luego de identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo y ameritan su revisión por parte de las autoridades competentes tras el escándalo de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei.

UIF presentó denuncia ante la FGR

La UIF presentó la denuncia ante Fiscalía General de la República (FGR) para que realice las investigaciones pertinentes y determine, las posibles responsabilidades que pudieran derivarse de estos hechos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por medio de la Unidad Financiera (UIF), informó que tras los análisis financieros en el ámbito de sus atribuciones, se terminó la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas de 25 personas físicas y 15 personas morales, vinculadas con proveedores electorales, tras identificar operaciones financieras que presentan elementos de riesgo.

La UIF aclaró que la incorporación de las 40 personas físicas y morales a la Lista de Personas Bloqueadas contituye una medida preventiva y precautoria de carácter administrativo, por lo que no representa una determinación definitiva de responsabilidad.

📢 #ComunicadoDePrensa La UIF realiza acciones preventivas sobre personas vinculadas con proveedores electorales. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 40 personas (25 físicas y 15 morales) vinculadas con proveedores electorales. https://t.co/DcPdyl2TU6 🌐 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 5, 2026

Asimismo, señaló que las personas incluidas en esta lista cuenta con mecanismos de defensa y garantía de audiencia, de cuerdo con lo establecido en la legislación aplicable.

La UIF también informó que, tras los análisis financieros y la identificación de elementos de riesgos, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de que realice las investigaciones correspondientes y determine, conforme a derecho, si existe responsabilidades derivadas de estos hechos.

Finalmente, reiteró su compromiso con la previsión, detección y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos de las personas involucradas.

Guadalupe Taddei presenta su renuncia al INE ante la Cámara de Diputados

El pasado lunes 26 de octubre Guadalupe Taddei dejó la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) en medio de los señalamientos por presuntos conflictos de interés relacionados con proveedores del organismo.

La consejera presidenta presentó su renuncia ante la Cámara de Diputados, en un caso que mantiene bajo cuestionamiento la transparencia en el manejo de los recursos del árbitro electoral. Taddei comunicó a la Cámara de Diputados su renuncia al cargo que asumió en abril de 2023.