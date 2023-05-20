Nueva York se hunde por el peso de los rascacielos.

Un estudio geológico reciente alertó que la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se está hundiendo debido al peso de los rascacielos, uno de los atractivos de la Gran Manzana. De acuerdo con el informe, publicado en la revista “Earth 's Future”, los edificios son tan pesados que están empujando la ciudad hacia abajo.

Los científicos estimaron que los rascacielos tienen un peso de 1.7 billones de libras, lo que podría situar a la ciudad como una de las más pesadas en el mundo. Tan solo el Empire State y el Chrysler Bulding pesan más de 762 billones de kilos, equivalente al peso de 140 millones de elefantes juntos.

También explicaron que el ritmo que presentan las torres, orgullo de los neoyorquinos, podría tener un alto costo en el futuro, ya que la Gran Manzana se hunde entre uno y dos milímetros por año, en algunas zonas se hunde al doble.

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Aunque la cantidad podría parecer insignificante, los expertos alertaron que mientras la ciudad se hunde, el nivel del mar está subiendo, debido al deshielo de los glaciares en el mundo.

Esto podría provocar severas inundaciones en Nueva York, cabe recordar que en los últimos años, los niveles de agua por lluvias han generado caos e incluso muertos por la cantidad de agua que se queda en la ciudad.

Ante el problema, el cuerpo de ingenieros del Ejército de Estados unidos ya trabaja en maneras de evitar que Nueva York se sumerja durante futura megatormentas como la de Sandy en 2012.

¿Cuántos rascacielos hay en Nueva York?

Uno de los rasgos más importantes y conocidos a nivel mundial de Nueva York son precisamente sus rascacielos, los cuales pueden superar hasta los 200 metros de altura.

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Actualmente la ciudad cuenta con 309 edificios; la mayoría tienen más de 150 metros de altura y alrededor de 10 de ellos superan los 200 metros. Los tres más grandes superan los 400 metros.

¿Cuáles son los rascacielos más grandes de Nueva York?

One World Trade Center

Es el más alto de los rascacielos de Nueva York, fue construido en 2014 y mide 541 metros de altura, aunque sin la antena, su tamaño se reduce a 416 metros.

Central Park Tower

Es un edificio residencial que mide 472 metros. Los departamentos se venden en hasta 20 millones de dólares.

111 W 57TH STREET

Es una torre de 435 metros, también es conocido como la Steinway Tower.

