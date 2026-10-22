Jorge Castañeda no se guarda nada: “Traición a la patria” es una “pendejada”
En Tolerancia Cero, el analista cuestionó que esta figura jurídica siga presente en el lenguaje legal y la Constitución mexicana.
¿Traición a la patria? Jorge Castañeda no se anduvo con rodeos en Tolerancia Cero y calificó esta figura jurídica como una “pendejada del siglo XIX” que, a su juicio, ya no debería existir en el lenguaje jurídico ni en la Constitución mexicana. Aunque reconoció que hay conductas que pueden constituir delitos conforme al Código Penal Federal, cuestionó que se agrupen bajo una denominación que considera excesiva. El análisis con María Amparo Casar, Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y Manuel López San Martín.