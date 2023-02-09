¿En qué países está prohibido celebrar el 14 de febrero?

Con el Día del Amor y la Amistad, que se celebra el 14 de febrero, a la vuelta de la esquina, las personas se encuentran emocionadas por dar y recibir regalos; sin embargo, en algunos países no es así, pues incluso está prohibido celebrar.

Celebrar el 14 de febrero en otros países está prohibido y va desde la venta de artículos hasta detenciones masivas e incluso se considera algo peligroso festejar este día.

¿En qué países no celebran el 14 de febrero?

A pesar de que el 14 de febrero es considerada como una de las celebraciones más esperadas por las personas, pues es considerado el Día del Amor y la Amistad y se suelen regalar flores o chocolates, diversos países no lo consideran así.

India es uno de los países donde está prohibido celebrar el 14 de febrero|Pexels

Estos son los países donde está prohibido celebrar el 14 de febrero:

India: los nacionalistas han protestado contra la celebración del 14 de febrero y amenazado a aquellos que lo hagan.

y amenazado a aquellos que lo hagan. Pakistán: en 2016, el entonces presidente, Mamnoon Hussain, instó a las personas a evitar celebrar el 14 de febrero bajo el argumento de que "no tiene ninguna relación con nuestra cultura". Estas declaraciones motivaron para que en el 2017, por parte del Tribunal Supremo del país, eliminar todo rastro del 14 de febrero de los espacios públicos y prohibirla .

el bajo el argumento de que "no tiene ninguna relación con nuestra cultura". Estas declaraciones motivaron para que en el 2017, por parte del Tribunal Supremo del país, eliminar todo rastro del de los espacios públicos y . Irán: el gobierno y las autoridades religiosas han prohibido los símbolos del 14 de febrero , tachándolos de "anticulturales".

, tachándolos de "anticulturales". Arabia Saudita: el 14 de febrero estaba prohibido tras considerarlo contrario a las nociones islámicas; sin embargo, en 2016 quitaron esta prohibición.

estaba tras considerarlo contrario a las nociones islámicas; sin embargo, en 2016 quitaron esta prohibición. Malasia: en 2005, el Consejo de Fatwa del país, que interpreta la ley islámica y dicta decretos, declaró el 14 de febrero antiético y contrario al Islam, por lo que se encuentra actualmente prohibido.

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¿Por qué se festeja el 14 de febrero?

El Día del Amor y la Amistad, celebrado el 14 de febrero, se remonta a la fiesta de la lupercalia, la cual no fue considerada para festejar al amor.

El antiguo festival romano de Lupercalia es uno de los primeros registros del día del amor y la amistad, el evento se llevaba a cabo el 15 de febrero y comenzó con el sacrificio de una cabra y un perro, lo cual se creía, es que las mujeres fueran más fértiles.

A finales del siglo V, el papa Gelasio I decidió reemplazar la festividad de Lupercalia con el Día de San Valentín.

