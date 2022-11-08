¿Qué pasa si demócratas o republicanos ganan las elecciones de EU?

Este martes se realizan las elecciones intermedias de Estados Unidos 2022, en las que republicanos y demócratas buscarán quedarse con el control de ambas cámaras en el congreso federal, además de gobernaciones, fiscalías y otros cargos públicos.

En las elecciones intermedias de Estados Unidos 2022, Joe Biden y Donald Trump tomaron particular importancia, ya que ambos podrían volver a enfrentarse en los próximos comicios presidenciales.

¿Qué pasará si ganan los republicanos?

Para los republicanos, las elecciones intermedias de Estados Unidos 2022 representan un momento clave para posicionar a Donald Trump como su candidato para las elecciones presidenciales.

Si los republicanos ganan mayoría en cualquiera de las cámaras, tendrán el control para frenar la agenda de Joe Biden.

Además podrán controlar al comité de investigación del Congreso, lo que significa que podrán poner fin a la pesquisa sobre el ataque al Capitolio en 2021, que tiene como objetivo de investigación a Trump.

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Uno de los temas más destacados que podría llegar a su final con el triunfo de los republicanos, es la legalización del aborto, ya que el partido propuso una prohibición federal para interrumpir un embarazo que podrían hacer efectiva al ganar las elecciones intermedias de Estados Unidos 2022.

También se espera que pongan medidas más duras para el tema de migrantes, especialmente ahora que el país vive una crisis de inmigración.

¿Qué pasará si ganan los demócratas?

En las elecciones de 2020, cuando Joe Biden ganó la presidencia de Estados Unidos, el partido demócrata obtuvo mayoría en la Cámara y empate en el Senado, aunque la balanza se movía a favor de los demócratas debido a que el voto de desempate lo tenía la vicepresidente Kamala Harris.

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Al tener la mayoría de los congresistas a favor de Joe Biden, permitió que se aprobaran con facilidad muchos de los planes en su agenda legislativa.

Por lo que un segundo triunfo de los demócratas en el Congreso, permitirá que Joe Biden siga cumpliendo con su agenda en los últimos dos años de su administración, de lo contrario, los republicanos podrían comenzar a frenar su desempeño.

Los demócratas tienen temas de agenda clave como el medio ambiente, la atención médica, el derecho al aborot y el control de armas, puntos en los que difieren con los republicanos.

