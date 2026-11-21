Línea 7: Reportan tren circulando con puerta que se abre al frenar rumbo a Barranca del Muerto

Pasajeros de la Línea 7 alertaron sobre una falla en un convoy que se aproximaba a la estación Polanco, con dirección a Barranca del Muerto. De acuerdo con la denuncia en redes sociales, una de las puertas iba mal asegurada —con llave y el pestillo salido—, lo que provocaba que se abriera cada vez que el tren frenaba.

Ante el reporte ciudadano, el Metro CDMX respondió que la situación fue canalizada al área operativa para su atención.





Denuncian a operador por gritar "auxilio" y reír en la cabina; el Metro pide datos

Un usuario del Metro CDMX reportó un comportamiento inusual desde la cabina de conducción de un convoy, señalando que presuntamente el operador iba gritando "auxilio" y soltando carcajadas durante el trayecto, lo que puso nerviosos a los niños pequeños que viajaban a bordo.

Ante la queja, el Metro CDMX respondió solicitando al pasajero indicar la Línea y el número de vagón —ubicado en los extremos superiores internos o inferiores externos— para identificar la unidad y dar seguimiento al reporte.





Estación Zócalo/Tenochtitlan opera con normalidad

Ante las consultas de los usuarios sobre el acceso al Centro Histórico esta mañana, el Metro CDMX confirmó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 se encuentra abierta y brindando servicio de manera habitual.





Línea A: Sin averías, pero con afluencia matutina rumbo a Pantitlán

Ante la consulta de usuarios sobre el estatus del tramo de Los Reyes hacia Pantitlán en la Línea A, el Metro informó que la ruta no presenta averías al momento. No obstante, detalló que se registra la afluencia habitual de la hora, por lo que se agiliza la circulación de los trenes y recomendó a los pasajeros anticipar su viaje.



