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¿Está la tuya? Afluencia alta en 3 Líneas del Metro CDMX

Esto es lo que sucede en vivo dentro del Metro CDMX en las 12 Líneas con relación al avance de trenes o retrasos por percances. Actualizaciones en vivo.

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 9 de octubre 2026? Avance de Renés y cierre de estaciones en vivo
Avance del Metro CDMX hoy. |Ollinka Méndez

Escrito por: Ollinka Méndez

¡No llegues tarde hoy! Este es el avance del Metro CDMX para este viernes 9 de octubre 2026. Planea tu ruta con nuestras actualizaciones en vivo sobre cierre de estaciones y retrasos.

¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 9 de octubre 2026?

Sin avance en la Línea A: Reportan trenes detenidos en el corredor Pantitlán-La Paz

Pasajeros de la Línea A del Metro informan sobre la falta de circulación y detención prolongada de las unidades a lo largo del tramo que conecta Pantitlán con La Paz.

Avance MUY lento en la Línea B

Usuarios reportan que el avance en la Línea B es muy lento modificando el tiempo tradicional en sus recorridos.

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