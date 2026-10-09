¿Está la tuya? Afluencia alta en 3 Líneas del Metro CDMX
Esto es lo que sucede en vivo dentro del Metro CDMX en las 12 Líneas con relación al avance de trenes o retrasos por percances. Actualizaciones en vivo.
¡No llegues tarde hoy! Este es el avance del Metro CDMX para este viernes 9 de octubre 2026. Planea tu ruta con nuestras actualizaciones en vivo sobre cierre de estaciones y retrasos.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy 9 de octubre 2026?
Sin avance en la Línea A: Reportan trenes detenidos en el corredor Pantitlán-La Paz
Pasajeros de la Línea A del Metro informan sobre la falta de circulación y detención prolongada de las unidades a lo largo del tramo que conecta Pantitlán con La Paz.
@MetroCDMX No avanza línea A, q pasa!??— a. b. a. (@aba_tc) October 9, 2026
Avance MUY lento en la Línea B
Usuarios reportan que el avance en la Línea B es muy lento modificando el tiempo tradicional en sus recorridos.
@MetroCDMX Recorrido de 55 minutos de Ciudad Azteca a Bosque de Aragón #lineaB— Marcos Schez (@SchezMarco) October 9, 2026