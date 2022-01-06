¿Qué pasa en Kazajistán y por qué se involucra Rusia?

Las Fuerzas de Seguridad de Kazajistán informaron este jueves sobre el deceso de al menos 10 manifestantes y 13 policías durante los disturbios del miércoles, por ello tuvieron que intervenir las tropas de Rusia, con la finalidad de frenar lo que pasa en Kazajistán.

Además, se reportaron cerca de mil heridos, cientos de ellos están hospitalizados, de acuerdo con información del Ministerio de Salud del país.

Los manifestantes salieron a las calles para protestar por el aumento al precio del combustible en Kazajistán; sin embargo, durante la manifestación había señales de demandas políticas más amplias.

🎥🛑En #Kazajistan 🇰🇿 la gobernadora de la región de Kyzylorda, Gulshara Abdykalikova, anuncia que ha comenzado una operación antiterrorista en la región



🔻Según medios locales durante la jornada de ayer al menos 14 personas habrían muerto en esta región. pic.twitter.com/mtwD30L9qW — ©halecos Amarillosᴳᴸᴼᴮᴬᴸ 🍀ʷAͤNͣOͬNͤYˡMͤOᵍUͥSͦⁿ (@ChalecosAmarill) January 6, 2022

¿Qué pasa en Kazajistán?

Las protestas en Kazajistán comenzaron cuando las autoridades anunciaron el aumento a los precios del gas licuado de petróleo, en una nación que es rica en petróleo, lo que causó indignación entre los habitantes.

Desde el domingo comenzaron las protestas en pequeñas ciudades de Kazajistán, sin embargo, el miércoles estalló el mayor conflicto cuando los manifestantes tomaron edificios públicos y los incendiaron.

Las autoridades utilizaron gas lacrimógeno y granadas paralizantes contra los manifestantes que incendiaron edificios en la ciudad de Almaty, antigua capital de Kazajistán.

Ante el aumento de violencia y en un intento de frenar los reclamos, el gobierno de Kazajistán optó por dimitir y el presidente Kassym-Jomart Tokayev aceptó la renuncia del gobierno. Horas más tarde, se declaró estado de emergencia en el país.

Un decreto presidencial anunció un estado de emergencia de dos semanas y toque de queda nocturno en la capital Nur-Sultan, debido a una “amenaza de seguridad grave y directa a los ciudadanos”.

|Reuters

También se declararon estados de emergencia en Almaty y en la provincia occidental de Mangistau, donde comenzaron las manifestaciones violentas.

Cabe resaltar que el país lleva 30 años bajo el mando del ex presidente Nursultán Nazarbáyev, quien a pesar de haber dejado la presidencia en 2019, eligió a su sucesor, Kassym-Jomart Tokaev.

La mayoría de las elecciones en Kazajistán las gana el partido gobernante con casi el 100 por ciento de los votos y no existe oposición política. Por ello, se considera que los reclamos en el país van más allá que solo el aumento al cobustible.

¿Por qué se involucra Rusia en el conflicto de Kazajistán?

Tokayev pidió apoyo a su aliado, Rusia, para que enviara tropas y frenara las manifestaciones. El presidente de Kazajistán culpó de los disturbios a terroristas entrenados en el extranjero que, según dijo, se habían apoderado de edificios y armas.

A Russia-led security alliance of ex-Soviet states will send peacekeeping forces to Kazakhstan, Armenia's prime minister said, after the Kazakh president appealed for their help in quelling deadly protests https://t.co/Zs1wXi7y7V pic.twitter.com/KcEzVFXXIo — Reuters (@Reuters) January 6, 2022

En respuesta, Rusia envió paracaidistas a Kazajistán este jueves a sofocar la revuelta que afecta a todo el país.

La secretaría de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, dirigida por Rusia, declaró que unidades avanzadas de paracaidistas rusos se encontraban en Kazajistán y "ya comenzaron a cumplir las tareas que se les habían asignado".

Las tropas enviadas incluían unidades de Bielorrusia, Armenia, Tayikistán y Kirguistán, además de Rusia, dijo la secretaría, pero no reveló el tamaño total de la fuerza.