Metro CDMX HOY 26 de diciembre de 2025: incidencias EN VIVO | Esperas de 15 minutos en Línea A

En este minuto a minuto EN VIVO, te informamos acerca del avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante la jornada de hoy viernes 26 de diciembre de 2025.

Sigue la cobertura especial de Fuerza Informativa Azteca, aquí te contamos todo lo que ocurre en el Metro CDMX, para que planifiques mejor tus traslados durante la jornada de este último viernes del año.