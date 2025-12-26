Metro CDMX HOY 26 de diciembre de 2025: incidencias EN VIVO | Esperas de 15 minutos en Línea A
Sigue el reporte en vivo del Metro HOY 26 de diciembre de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
En este minuto a minuto EN VIVO, te informamos acerca del avance de trenes, retrasos, fallas y avisos oficiales en las 12 líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante la jornada de hoy viernes 26 de diciembre de 2025.
Sigue la cobertura especial de Fuerza Informativa Azteca, aquí te contamos todo lo que ocurre en el Metro CDMX, para que planifiques mejor tus traslados durante la jornada de este último viernes del año.
Metro CDMX HOY 26 de diciembre de 2025: incidencias EN VIVO
Retrasos en Línea A
Porque línea A nunca sale a tiempo?? Cual es su problema, porque no dan un servicio de alta calidad?? Porque joden a los usuarios con ineptitud y su falta de compromiso a su trabajo? Director, jefes, controladores y chóferes total desastre ya lis hubieran corrido en otro lugar— J Luis FF (@LuisXV111) December 26, 2025
Trenes detenidos en Línea A
¿Qué pasa en Línea A? Usuarios del Metro CDMX hoy reportan esperas de hasta 15 minutos ene estaciones de la Línea A, además de trenes detenidos en la misma.
Tren detenido en línea A dirección La Paz pic.twitter.com/E3VDvOufGD— Charle Magne (@Heronatoin) December 26, 2025
Inicia operaciones el Metro CDMX este viernes 26 de diciembre de 2025
El Metro CDMX informó el inicio de servicio en las 12 líneas, sin reportes de incidencias mayores en los primeros minutos de operación durante la mañana de este viernes 26 de diciembre de 2025. La afluencia es baja a moderada, con un ligero incremento conforme avanzan las primeras horas laborales tras el periodo festivo.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 21° C Mín. 9° C pic.twitter.com/D0TQXCi0ML— MetroCDMX (@MetroCDMX) December 26, 2025