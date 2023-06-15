¿Qué pasa si Sheinbaum pierde la encuesta interna de Morena?

Con el fin de participar en la encuesta interna de Morena, Claudia Sheinbaum ha decidido separarse de su cargo para "ser la primera mujer en encabezar los destinos de la nación" en las elecciones presidenciales de México.

Ante esto, el pasado miércoles 14 de junio, Sheinbaum dio a conocer que eligió a Martí Batres para suplir el cargo de jefe de Gobierno de la capital, pero es importante recordar que la aún jefa de gobierno cuenta con un tiempo límite para regresar a su cargo en caso de no ser electa en la encuesta.

¿Qué pasa en CDMX si Sheinbaum pierde la elección interna?

De acuerdo con el artículo 32 de la Constitución Política de la Ciudad de México, la licencia que puede pedir Sheinbaum es de dos tipos, la primera es la de 30 días, donde quedaría en el cargo de forma temporal el secretario de gobierno, Martí Batres.

Sin embargo, la doctora Claudia también podría pedir licencia de 60 días, donde sería necesaria la intervención del Congreso de la capital para autorizarla y en caso de autorizarla, quedaría en el cargo de la Ciudad de México de igual forma Martí Batres.

Según la licencia otorgada, si en el lapso de 30 o 60 días Sheinbaum no regresa a asumir el cargo para el cual fue electa en 2018 como jefa de gobierno la separación del cargo se convertiría en definitiva y sería necesario que el Congreso local nombrara a una persona sustituta.

Le informo a los habitantes de la Ciudad de México que el Mtro. Martí Batres Guadarrama será mi propuesta, a fin que el Congreso decida, para que me sustituya al frente del gobierno de esta capital. Martí es un servidor público de primera que siempre ha trabajado con amor y… pic.twitter.com/RpHXf1lYsb — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) June 15, 2023

¿Qué pasará si Claudia Sheinbaum no es elegida como aspirante de Morena a la candidatura presidencial?

Hay que recordar que de acuerdo a lo establecido en el Consejo Nacional, todos los aspirantes firmaron una carta para no irse del partido político una vez que se conozcan los resultados de la encuesta.

De igual forma, se estableció el asignar como “premios de consolación" nuevos cargos dentro de la administración a los aspirantes que queden entre el segundo al sexto lugar en la encuesta interna, los cuáles se distribuirán de la siguiente manera:



El primero obtendrá la candidatura de presidencia.

El segundo coordinación de la cámara de senadores.

El tercer lugar obtendrá la coordinación de la cámara de diputados.

El cuarto obtendrá un puesto en el gobierno federal, esto es, la titularidad de una secretaria.

Los últimos dos tendrán un lugar plurinominal, pero en su partido político, además será sujeto a votación si el puesto será en San Lázaro o en el Senado.

En este caso, si la aún jefa de gobierno no llegará a salir electa como aspirante a la candidatura por Morena, según lo establecido por el partido, se le asignará alguno de los cargos anteriormente mencionados.