Martí Batres es el nuevo jefe de Gobierno de CDMX tras salida de Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum dio a conocer que Martí Batres, actual secretario de Gobierno de la Ciudad de México, será el nuevo jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), tras la salida de la mandataria que participará en las encuestas internas de Morena.

Este miércoles 14 de junio, Claudia Sheinbaum dio a conocer que eligió a Martí Batres para suplir el cargo de jefe de Gobierno de la capital. La todavía jefa de gobierno informó que el gabinete del gobierno de la capital permanecerá sin cambios, donde el actual secretario de seguridad local, Omar García Harfuch coordinará el gabinete de seguridad en la Ciudad de México.

Sheinbaum también informó que corresponderá a Martí Batres el nombramiento de nuevo secretario de Gobierno de la capital, el cual será el único puesto vacante en la estructura de gobierno de la Ciudad de México.

Para hacer efectiva la designación de Batres como nuevo jefe de gobierno, el Congreso de la Ciudad de México tendrá que ratificar el nombramiento.

Este jueves, ultimo informe de actividades de Sheinbaum

Este jueves 15 de junio, Claudia Sheinbaum ofrecerá un último informe de actividades de su gestión como jefa de gobierno de la Ciudad de México, esto previo a la sesión extraordinaria del Congreso de la Ciudad de México en la que se autorizará la separación de su cargo y la ratificación de Martí Batres como jefe de gobierno.

Se espera que este viernes 16 de junio, Claudia Sheinbaum se registre como aspirante a la Coordinación de Defensa de la Cuarta Transformación, para la candidatura presidencial, donde competirá con Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco.