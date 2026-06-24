El lugar donde menos esperarías estar, vas conduciendo, cae un rayo... ¿y ahora qué?

Escuchar un trueno mientras conduces puede ser inquietante. Ahora imagina que un rayo impacta directamente tu auto. Aunque esto es muy poco probable, es una situación que sí puede ocurrir. Lo sorprendente es que, en la mayoría de los casos, los ocupantes sobreviven sin sufrir una descarga eléctrica.

¿Por qué un rayo no suele electrocutar a las personas dentro de un coche?

Cuando un rayo golpea un automóvil, la corriente eléctrica suele viajar por la parte exterior de la carrocería metálica y después se dispersa hacia el suelo.

Este fenómeno se conoce como "efecto de jaula de Faraday", un principio físico que permite que la carga eléctrica rodee el exterior de una estructura conductora sin atravesar el espacio interior.

Por eso, los vehículos con techo y carrocería metálica ofrecen una protección considerable durante una tormenta eléctrica.

Sin embargo, la seguridad depende de que las personas permanezcan dentro del vehículo y eviten el contacto con partes metálicas conectadas al exterior.

¿Qué debes hacer si te sorprende una tormenta eléctrica al volante?

Especialistas en seguridad meteorológica recomiendan:



Mantener las ventanas completamente cerradas.

Evitar tocar marcos metálicos, puertas o superficies conductoras.

No sacar brazos o manos por las ventanillas.

Detenerse en un lugar seguro si la visibilidad disminuye.

Esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de abandonar el vehículo.

Además, se recomienda apagar accesorios innecesarios y evitar estacionarse bajo árboles, postes o estructuras que puedan colapsar por los fuertes vientos.

¿Puede un rayo dañar un automóvil?

Aunque los ocupantes suelen estar protegidos, el vehículo puede sufrir daños importantes. Dependiendo de la intensidad de la descarga, un rayo puede afectar:



Sistemas electrónicos.

Computadoras de control.

Sensores y sistemas de navegación.

Antenas y cableado.

Neumáticos.

Pintura y carrocería.

En algunos casos, la energía puede provocar averías que impidan volver a encender el automóvil.

¿Todos los vehículos protegen igual contra los rayos?

La protección se debe principalmente a la estructura metálica del vehículo, no a los neumáticos, como suele creerse. De hecho, el caucho de las llantas es demasiado delgado para detener una descarga eléctrica que puede alcanzar temperaturas cercanas a los 30 mil grados Celsius.

Los convertibles, vehículos con techo de lona no ofrecen la misma protección frente a una tormenta eléctrica.

¿Qué tan probable es que un rayo impacte tu coche?

Las probabilidades son muy bajas, pero no imposibles. Cada año se registran millones de descargas eléctricas en el mundo y algunos vehículos son alcanzados durante tormentas severas.

La buena noticia es que, según organismos especializados en meteorología, un automóvil cerrado sigue siendo uno de los lugares más seguros para refugiarse cuando hay actividad eléctrica intensa y no se tiene acceso a un edificio.

La próxima vez que veas relámpagos mientras manejas, recuerda que el peligro está afuera, no dentro del coche.

