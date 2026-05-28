VIDEO de rayos extremos en Liverpool: La inquietante señal climática que preocupa a los científicos

Una intensa tormenta eléctrica sobre la ciudad de Liverpool, en el Reino Unido, se volvió viral, luego de que usuarios de redes sociales, compartieron las imágenes de la intensa actividad eléctrica que iluminó el cielo nocturno. Un video acompañado del mensaje “fue una de las tormentas más locas que he visto en Reino Unido”, reabre la pregunta que cada vez genera más preocupación: ¿están aumentando los rayos y las tormentas extremas en el mundo?

La respuesta corta es: sí; especialistas y estudios climáticos coinciden en que el aumento de las temperaturas globales modifica el comportamiento de las tormentas eléctricas, que cada vez son más frecuentes, más intensas, además de peligrosas, como sucede con la caída de potentes rayos.

Well that was one of the most insane thunderstorms I’ve ever seen in the UK..



Can’t quite believe this footage I’ve captured over Liverpool tonight ⚡️ pic.twitter.com/YGidIYZAb7 — Simon (@Simonblox) May 28, 2026

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¿Por qué están aumentando los rayos en el mundo?

Investigaciones científicas, publicadas en revistas especializadas como Nature, señalan que el incremento global favorece las condiciones atmosféricas más inestables. Cuándo el aire caliente y húmedo asciende con mayor fuerza dentro de las nubes, se generan tormentas más potentes que son capaces de producir una actividad eléctrica mucho más intensa.

Uno de los estudios más citados y que fue desarrollado por investigadores de la Universidad de California en Berkeley estima que la frecuencia de rayos podría aumentar aproximadamente un 12% por cada grado Celsius que sube la temperatura promedio mundial. Además, otros análisis científicos destacan un incremento global de hasta 41% en la frecuencia de rayos hacia finales del siglo, esto si siguen aumentando las emisiones contaminantes.

Distribuciones espaciales de ( a ) trayectorias de agua helada precipitante ( b ) relación de mezcla de masa de granizo media zonal; ( c ) radio efectivo del granizo en la superficie; y ( d ) ocurrencia media zonal de granizo (%) simulada en el experimento actual.|NATURE

¿Qué son los superrayos y por qué preocupan?

Los científicos también han detectado la presencia de los llamados “superrayos” que se trata de descargas eléctricas extremadamente poderosas que pueden ser hasta mil veces más brillantes e intensas que un rayo convencional. Aunque todavía se estudia su comportamiento exacto, especialistas advierten que este tipo de fenómenos podrían representar mucho mayores riesgos para la infraestructura, los sistemas eléctricos en la aeronaves, además de qué las poblaciones están cada vez más expuestas. Las severas tormentas también incrementan la posibilidad de incendios forestales, especialmente en regiones secas o boscosas.

Rayos y tormentas: El impacto real del cambio climático en las temperaturas

El aumento de los rayos no sólo se trata de un espectáculo visual, expertos advierten que esta situación tiene consecuencias directas sobre la seguridad pública, además en el medio ambiente, En las regiones boreales de Norteamérica y otras partes del mundo, los rayos ya son considerados como una de las principales causas de incendios forestales masivos.

Las tormentas eléctricas que son cada vez más violentas pueden provocar apagones, daños estructurales, inundaciones repentinas, caídas de árboles, además de interrupciones en el transporte y en las comunicaciones.

Eventos como lo registrado en Liverpool son cada vez más comunes y se han convertido en una muestra visible de cómo el clima cambia frecuentemente y lo hace frente a nuestros ojos. La pregunta no es así las tormentas están cambiando, sino ¿qué tan preparados estamos para enfrentar fenómenos cada vez más extremos?

