¿Lo viste o escuchaste? Potente rayo que estremeció la CDMX y dejó un inusual registro

Un impresionante fenómeno meteorológico sorprendió durante la pasada noche a miles de habitantes de la Ciudad de México (CDMX). Un poderoso rayo acompañado de un trueno prolongado que resonó en distintas alcaldías, iluminó el cielo capitalino, además de que dejó un registro poco común que ya está dando de qué hablar entre especialistas y usuarios en redes sociales.

De acuerdo con el análisis de una estación de monitoreo, este evento se destacó por la intensidad de la descarga eléctrica y por el alcance de las ondas generadas, las cuales pudieron detectarse incluso en la zona de Milpa Alta.

Poderoso fenómeno en CDMX: ¿Por qué este rayo llamó tanto la atención?

Especialistas que analizaron el registro del potente rayo señalaron que la descarga presentó tres picos de amplitud consecutivos, con una duración total aproximada de entre 10 y 11 segundos.

Cabe decir que este comportamiento corresponde a la ramificación de un mismo rayo, un fenómeno que ocurre cuando la descarga eléctrica sigue múltiples trayectorias antes de disiparse. El resultado fue un destello de gran intensidad acompañado por un largo trueno que pudo escucharse en amplias zonas de la capital.

Potente rayo: ¿fue tan fuerte como un sismo?

Aunque no se trató de un movimiento de la Tierra, el fenómeno sí produjo una señal medible en instrumentos especializados. El análisis preliminar indica que generó entre 3 y 6 centímetros por segundo cuadrado de aceleración, valores comparables a los que pueden registrar algunos microsismos de baja intensidad en la región.

Los expertos aclaran que esto no significa que el rayo provocara un sismo, sino que la energía liberada fue suficiente para dejar una huella detectable en equipos sensibles de monitoreo.

Analizando el registro de la estación, se observan 3 picos de amplitud consecutivos, con una duración total de 10-11 segundos, correspondientes a la ramificación del mismo rayo.



Produjeron 3 a 6 cm/s² de aceleración, similar a lo que genera un microsismo en la zona. https://t.co/KQLKpVuPqb pic.twitter.com/UQX1YHNxCG — César Cabrera 🇲🇽 (@CesarCabrer4742) June 20, 2026

Uno de los aspectos más sorprendentes fue el alcance de las ondas asociadas al fenómeno. De acuerdo con los registros compartidos por especialistas, esta señal detectada pudo identificarse hasta Milpa Alta, una de las alcaldías ubicadas al sur de la Ciudad de México.

Además, videos captados desde distintos puntos de la capital del país, muestran el impresionante destello iluminando el cielo nocturno. Entre las grabaciones más llamativas destacan las obtenidas desde las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes y la Torre Latinoamericana, donde el fenómeno quedó registrado tanto en velocidad normal como en cámara lenta.

⚡ Un poderoso #rayo, seguido de un largo trueno, se vio y escuchó anoche en gran parte de Ciudad de México #CDMX. ¿Te tocó verlo o escucharlo? Cuéntanos desde qué zona y cómo lo viviste.



Vista Palacio de Bellas Artes desde Torre Latino cámara normal y lenta.… pic.twitter.com/u297GQIX9W — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 20, 2026

¿Por qué aumentan estos fenómenos durante la temporada de lluvias?

Durante la temporada de lluvias, las tormentas eléctricas se vuelven más frecuentes debido a la combinación de humedad, calor e inestabilidad atmosférica. Estas condiciones favorecen la formación de nubes capaces de generar descargas eléctricas de gran energía.

#Reportando ⛈️ | ¡Espectacular actividad eléctrica al sur de la CDMX! 🔴



⚡🌃 La actividad eléctrica se observa e ilumina el sur de la CDMX, enmarcada entre las luces de los edificios y el Estadio Azteca, mientras el núcleo de tormenta avanza directamente hacia las alcaldías… pic.twitter.com/tT4F1eu2UF — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 20, 2026

El fenómeno que sucedió anoche es un recordatorio de la fuerza de la naturaleza y de la importancia de tomar precauciones durante tormentas eléctricas. Y tú, ¿desde qué parte escuchaste el estruendo que sorprendió a miles de capitalinos?

