Lluvias, rayos y rachas de viento: Estas son las entidades amenazadas por las dos zonas de baja presión

Durante los últimos días se han registrado fuertes lluvias, vientos y hasta granizadas en algunas entidades del país. La razón sería debido a dos zonas de baja presión que continúan formándose en las costas del océano Pacífico.

¿Qué zonas de México sufrirán más con "Boris" y "Amanda"?

👉Se prevé la formación de una zona de baja presión frente a las costas de #Chiapas, con una probabilidad de 50% de desarrollo ciclónico en 7 días.



👉Además, se formó una zona de baja presión frente a las costas de #Guerrero y #Michoacán, con 70% de probabilidad de desarrollo… pic.twitter.com/W9VMk5ztEG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 4, 2026

Alerta naranja frente a las costas de Guerrero y Michoacán

El fenómeno natural más avanzado es una zona de baja presión que se ubica frente a las costas de Guerrero y Michoacán. La Conagua confirmó que que este se localiza a 535 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán, y se mueve con lentitud hacia el nor-noreste.

Aunque la probabilidad de volverse en ciclón en las próximas 48 horas es de apenas el 10%, el pronóstico a siete días sube hasta un 70% de potencial potencial para convertirse en ciclón.

Zona de de baja presión se forma en Chiapas

Mientras se desarrolla, ya también se reporta la formación de otra zona de baja presión en Chiapas. En este estado se espera que el fenómeno natural se desarrolle en los próximos días.

De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes este tiene un 50% de probabilidad de convertirse un ciclón tropical en un plazo de una semana.

Lluvias puntuales y rayos azotarán costas de México

El impacto de estas dos zonas va a provocar tormentas fuertes que vienen condescargas eléctricas en todo Guerrero.

El aviso meteorológico para las próximas horas incluye puntos importantes de agua en las regiones de la Zona Norte, Zona Centro, Costa Grande, Tierra Caliente, Acapulco, Montaña y la Costa Chica, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones generales.

Tormentas avanzan sobre Oaxaca y Chiapas

Las nubes que se forman por los fenómenos naturales van a generar chubascos intensos con actividad eléctrica en Oaxaca, afectando directamente a las zonas de la Mixteca, Cañada, Valles Centrales, Sierra Sur, Costa, Papaloapan e Istmo.

De igual manera, en Chiapas el agua golpeará las regiones del Norte, Selva, Altos, Fronteriza, Centro, Frailesca, Istmo Costa, Sierra y el Soconusco, con condiciones probables de caída de granizo.

Riesgo de deslaves por lluvias intensas

El temporal también alcanzará a los estados de Veracruz y Tabasco. El reporte oficial indica que los vientos estarán entre los 10 y 20 kilómetros por hora, pero se registrarán rachas de hasta 40 kilómetros por hora que podrían derribar espectaculares o árboles.

Las autoridades alertaron que las lluvias fuertes tiene pueden originar encharcamientos, inundaciones urbanas y deslaves en zonas serranas.